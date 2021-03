Winfried Rothermel / imago images Müsste noch mehr Wirkung entfalten: Wahlplakat von Die Linke in Baden-Württemberg (16.2.2021)

Die Linke in Baden-Württemberg hat in Umfragen zuletzt etwas zugelegt und steht bei vier Prozent. Reicht es am Sonntag?

Es fehlt nicht mehr viel. Dazu kommt, dass es bei dieser Wahl ungewöhnlich viele Unentschlossene gibt. Ich glaube, wir haben gute Chancen.

Welches Ihrer Themen hat bei den Bürgerinnen und Bürgern denn am meisten Anklang gefunden?

Was die Leute umtreibt, ist das Coronamanagement und der fehlende soziale Ausgleich. Ich habe zuletzt an vielen Diskussionen teilgenommen, in denen es um die Frage sozialer Schutzschirme ging oder um bezahlbare Mieten. Einer unserer Schwerpunkte ist der sozial-ökologische Wandel, also die Verknüpfung der sozialen mit der ökologischen Frage. Dazu haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen.

Was heißt das konkret?

Wir sind in Baden-Württemberg ja ein Land der Autobauer. Für viele ist die zentrale Frage, wie es mit dem Industriestandort angesichts der ökologischen Frage weitergeht. Unser Modell besteht darin, die Autoindustrie zu einer Mobilitätsindustrie weiterzuentwickeln. Dazu gehört es zum Beispiel, den Beschäftigten Weiterbildungsangebote zu machen.

Inwiefern unterscheidet sich dieser Ansatz von dem der Grünen?

Die Leute sehen, dass der Klimawandel voranschreitet. Gleichzeitig sehen sie, dass die Maßnahmen dagegen nicht sozial ausgestaltet werden. Die Grünen sind seit zehn Jahren in der Landesregierung und schaffen es nicht, die selbstgesteckten Klimaziele einzuhalten. Signifikante soziale Verbesserungen haben sie auch nicht herbeigeführt. Kitas sind noch immer nicht gebührenfrei, kostenlose Schulwege haben wir auch noch nicht. Der Ministerpräsident spricht sich gegen eine sozialere Staffelung der Erbschaftssteuer aus. Das ist zwar ein bundespolitisches Thema, aber Länder wirken hier meinungsbildend. Auf diese Fragen haben wir die richtigen Antworten.

Viele Themen der Linken sind auch im Südwesten sehr relevant. Warum kann der Landesverband da nicht mehr Zuspruch gewinnen?

Wie gesagt: Es gibt viele unentschlossene Wähler. Man darf nicht vergessen, dass die Landesregierung in Baden-Württemberg einfach stärker im Fokus steht, das ist auch in anderen Ländern so. Trotzdem: Was die soziale Frage angeht, sind wir glaubhaft und konsequent und werden in den Landtag Bewegung reinbringen.

Baden-Württemberg ist ländlich geprägt, Ihre Stammwählerschaft wohnt eher in Großstädten. Wie erreichen Sie die Menschen auf dem Land?

Natürlich sind wir in den Städten stärker. Bei der Kommunalwahl haben wir die Anzahl der Mandate stark steigern können, und das interessanterweise in den Mittelzentren. Im Moment engagieren wir uns stark gegen die Pläne der Schließungen von Kliniken, an denen der Gesundheitsminister trotz Pandemie festhalten will und die ja besonders den ländlichen Raum betreffen. Auch die Verkehrswende betrifft den ländlichen Raum.

Warum hat sich Die Linke denn so rigoros dafür eingesetzt, die Schulen geschlossen zu halten? Es sind doch gerade die Kinder aus sozial schwachen Familien, die jetzt abgehängt werden.

Diese Position haben wir nicht vertreten. Wir haben immer dafür plädiert, die Schulen wieder zu öffnen, weil wir sehen, wie die Bildungsungleichheit verschärft wird. Wir haben aber auch gesagt, dass der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte eingehalten werden muss. Das Kultusministerium hat da keine Glanzleistung hingelegt. Keine der Ferien wurde genutzt, um Luftfilter oder Plexiglasscheiben anzuschaffen. Wir haben immer gesagt: Schulöffnungen ja, Gesundheitsschutz aber auch.

Wie holen Sie das fehlende Prozent auf den letzten Metern vor der Wahl?

Wir haben noch eine Reihe von Veranstaltungen, die meisten davon digital, aber auch Bustouren, und werden auch im öffentlichen Raum sichtbar sein. Die Themen Mieten und Verkehr wollen wir noch stärker in den Vordergrund rücken. Wir wollen in diesen Landtag, und dieser Landtag braucht Die Linke. Es gibt einen Aufwärtstrend in den Umfragen. Diesmal ziehen wir ein!

Wie stehen Sie denn zu einer Regierungsbeteiligung?

Wir möchten erst einmal möglichst stark in den Landtag einziehen. Alles anderen bewerten wir nach dem Kriterium, ob ein echter Politikwechsel möglich ist oder nicht. Für ein »Weiter so« sind wir nicht zu haben. Auch als starke Opposition können wir Politik gestalten.