Griechenland: Nierenversagen bei Koufontinas

Alkis Konstantinidis/Reuters Abend für Abend: Tausende Griechen demonstrieren in Athen ihre Solidarität mit Dimitris Koufontinas (2. März)

Athen. Der als »Terrorist« in Griechenland inhaftierte Dimitris Koufontinas, der sich seit 57 Tagen im Hunger- und zuletzt Durststreik befindet, musste am Freitag wiederbelebt werden nachdem er ein Nierenversagen erlitten hatte. Dies teilte das Lamia-Krankenhaus, wo das einstige Mitglied der Stadtguerillaorganisation »17. November« behandelt wird, in einer Presseerklärung mit. »In Anwendung des entsprechenden Gesetzes und einer gerichtlichen Anordnung folgend, hat das Krankenhaus sofort die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um den Patienten wiederzubeleben und seine Vitalfunktionen aufrechtzuerhalten, sowie alle Anstrengungen zu unternehmen, um seine Gesundheit zu erhalten, um nicht nur das Gesetz, sondern auch die medizinische Ethik zu befolgen«, zitierte das Nachrichtenportal Ekathimerini am Abend aus der Mitteilung.

In der Zwischenzeit tagte der Justizrat von Lamia, um über den zweiten Einspruch von Koufontinas gegen die Rechtmäßigkeit seiner Verlegung in das Hochsicherheitsgefängnis Domokos zu entscheiden. Laut Ekathimerini argumentierte der Staatsanwalt jedoch, dass der Rat nicht das geeignete Gremium sei, um in dieser Angelegenheit zu entscheiden. Jede Entscheidung müsse vom zuständigen Komitee getroffen werden, nämlich dem Zentralen Komitee für Gefangenenverlegungen.

Koufontinas hatte seinen Hungerstreik begonnen, weil er durch die Überstellung in das Hochsicherheitsgefängnis sein Recht verletzt sah. Er fordert die Verlegung in das Korydallos-Gefängnis in der Hauptstadt Athen, in dem er bereits 16 Jahre seiner Haft abgesessen hat. Seit Tagen demonstrieren täglich Tausende Menschen in Athen und anderen Städten ihre Solidarität mit dem Inhaftierten. Am Freitag war auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen, wie die Polizei mit Wasserwerfern gegen die Protestierenden vorging, viele sollen verhaftet worden sein.

Der »17. November« hatte sich nach dem Tag der blutigen Niederschlagung des Studentenaufstands im Athener Polytechnion im November 1973 durch die damalige Militärdiktatur benannt. Die Widerstandsgruppe ging ab 1975 gegen Juntakollaborateure und Verräter vor. (jW)