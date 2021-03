Bobfather im Clinch

REUTERS/Steve Marcus Aus der Zeit gefallen: Promoter Bob Arum (M.) auf einer Pressekonferenz

Bob Arum hat viel zu erzählen. Der mittlerweile 89jährige ist gerngesehener Gast in diversen Podcasts, die sich mit dem Boxsport auseinandersetzen. Schließlich hat Arum in seiner nun über 50 Jahre andauernden Karriere als Promoter schon einiges erlebt.

In dieser Zeit war Arum u. a. dafür zuständig, Kämpfe und Gegner für Muhammad Ali zu organisieren. In den 80ern betreute der in Anlehnung an das englische Wort »Godfather« (Pate) auch »Bobfather« genannte Arum Größen wie Marvin Hagler oder »Sugar« Ray Leonard. Die Zeiten, als Boxkämpfe noch gesellschaftliche Ereignisse waren, hat er also maßgeblich mitgeprägt – und sich damit seinen Ehrenplatz in der Ruhmeshalle des Boxens verdient.

Die Zeiten haben sich jedoch geändert. Zwar ist Arum mit seiner Firma Top Rank immer noch erfolgreich. Boxkämpfe versammeln aber längst keine Massen mehr vor dem Fernseher. Und auch der Führungsstil Arums wirkt etwas aus der Zeit gefallen. Zumindest die Art und Weise, wie er sich zuletzt öffentlich über zwei seiner besten Kämpfer äußerte, hat dem US-Amerikaner viel Kritik eingebracht.

Dabei handelt es sich um die beiden Weltmeister Terence Crawford und Teófimo López. Vor allem Crawford bekam im November letzten Jahres von Arum einiges um die Ohren gefeuert. »Ich habe nicht vor, mit Kämpfen von Terence Crawford weiterhin Geld zu verlieren«, so Arum. Er warf Crawford vor, sich selbst nicht gut genug zu vermarkten. Darüber hinaus stellte er die Zukunft von Crawford bei Top Rank in Frage. »Wollen wir ihn behalten? Ich könnte ein Haus in Beverly Hills mit dem Geld bauen, das ich durch seine letzten drei Kämpfe verloren habe«, schäumte Arum.

Crawford war über die Aussagen von seinem Promoter nicht sehr erfreut. »Wenn Arum das so sieht, kann er mich gerne gehenlassen«, entgegnete Crawford. Gleichzeitig ist er jedoch der Meinung, beide Parteien würden ihr Verhältnis schon wieder in Ordnung bringen. Arum und Top Rank hätten viel für ihn getan.

Dana White, Präsident der Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC, attackierte Arum auf einer Pressekonferenz nach dessen Äußerungen über Crawford heftig. Arum solle gefälligst seine »Schnauze halten« und seinem Kämpfer zahlen, was ihm zusteht. Schließlich werde Arum dafür bezahlt, die Kämpfe von Crawford ordentlich zu promoten. Das wäre nicht die Aufgabe des Boxers, so White, der zum Ende seines Ausbruchs noch hinzufügte, Arum sei »ein Drecksack«.

White und Arum haben bereits seit längerem ein recht problematisches Verhältnis. Es ist sowieso nicht das erste Mal in Arums langer Karriere, dass er sich Scharmützel mit Kollegen bzw. Kontrahenten liefert. Der berühmt-berüchtigte Promoter Don King und Arum waren einander in leidenschaftlicher Abneigung verbunden.

Auch mit den eigenen Kämpfern gibt es nicht erst seit dem Fall Crawford Probleme. Topathleten wie Óscar de la Hoya oder Floyd Mayweather jr. klagten oder kauften sich raus aus den Verträgen mit Arum. Dabei ging es vor allem um das liebe Geld. Arum ist jedenfalls nicht bereit, seinen Kämpfern mehr zu zahlen, als es unbedingt sein muss. Mit Teófimo López hat er dadurch einen seiner jungen und aufstrebenden Topstars zumindest für einen Kampf an die Internetplattform »Triller« verloren. Die war bereit, Lopez um einiges mehr zu zahlen als Arum. Der Kampf zwischen Lopez und George Kambosos im Mai findet nun dort statt. Fast trotzig sagte Arum gegenüber Boxingscene nach den Verhandlungen im Februar, »Triller« könne ihm auch gerne den ganzen Vertrag mit López abkaufen.

Eddie Hearn, Chef der Promotionagentur »Matchroom«, sagte im Zuge der Verhandlungen mit Lopez in einer Show auf der Plattform DAZN über Arum, dieser habe eine Mentalität der alten Schule, die es im modernen Boxen so nicht mehr gebe. Die Boxer arbeiten laut Hearn eben nicht mehr für den Promoter, sondern umgekehrt.