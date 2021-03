Nachschlag: Zukunft mit Hürden

Fabian Sommer/dpa Ihr Anblick könnte zur Normalität werden, gäbe es nicht so viele staatliche Hürden: Solaranlagen auf Hausdächern (Bissingen an der Teck, 19.2.2019)

Wie kommt die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Deutschland voran, zehn Jahre nach Fukushima? Der Fortschritt verläuft eher schleppend, besonders Privatpersonen werden durch bürokratische Hürden abgeschreckt, Solaranlagen auf Hausdächern zu installieren. Der Blick über die Grenze zeigt, wie es gehen könnte: In den Niederlanden müssen sich die Energieunternehmen um die Installation kümmern, und wenn die Photovoltaikanlagen Strom produzieren, läuft der hauseigene Stromzähler einfach rückwärts. 3sat beleuchtete auch andere Formen dezentraler Energieerzeugung, etwa durch Miniwasserkraftanlagen, von denen es in Deutschland mittlerweile 7.000 gibt (die zusammen aber nur soviel Strom wie eineinhalb Kernkraftwerke abgeben). Innovative Ideen für eine effizientere dezentrale Nutzung gibt es nicht wenige: z. B. in Straßen oder in Fenster integrierte durchsichtige Solarzellen. Doch sind sie entweder unausgereift oder werden nicht gefördert – denn sie gefährden das Geschäftsmodell der Energiekonzerne. (mp)