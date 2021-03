Frieden mit den Widersprüchen

imago images / Photo12 Hurra, die Nazis sind da: Österreich jubelt (Salzburg, 14.3.1938)

Man lasse sich vom archaisch-alpinen Sound nicht täuschen: »Geht der Bleimfeldner Karl, geht er die Ortsstraße hinan, vom Bleimfeldnerhaus, wo der Vater ein Schuster und er schon gar nicht mehr wirklich daheim, weil er doch lang schon fort. Ein Studierter, der Bleimfeldner Karl, aber trägt das Zuhaus noch in sich.« Diese Sprache kennt man von allerlei österreichischen Autoren und Autorinnen unterschiedlichster Couleur – von Rosegger bis Haslinger usw. Aber Thomas Arzts Roman »Die Gegenstimme« stimmt nicht in den Chor des Vertrauten ein. Und auch der Blick auf das Thema, ein österreichisches Dorf in der Nazizeit, geht über das Erwartbare hinaus. »Die Gegenstimme«, um es vorwegzunehmen, ist ein starkes, mitreißendes Buch.

Thomas Arzt, 1983 in einem oberösterreichischen Ort namens Schlierbach geboren und, wie es sich gehört, in Wien lebend, ist in seinem Heimatland ein etablierter Autor. Das verdankt er seinen erfolgreichen Theaterstücken (u. a. »Johnny Breitwieser«, 2014), zudem hat er Essays und Erzählungen veröffentlicht. »Die Gegenstimme« ist sein erster Roman, ein Genre, das er erstaunlich perfekt beherrscht. Schauplatz ist ein Dorf in Oberösterreich, am Rand der Alpen, wo sie sich in die Ebene Richtung Linz öffnen. Man schreibt den 10. April 1938, einen Palmsonntag. Die festliche Stimmung im Dorf hat aber nichts mit Ostern zu tun, es geht im Gegenteil ganz unchristlich zu: Das Volk ist aufgerufen, über den de facto bereits vollzogenen »Anschluss« des Landes an Nazideutschland abzustimmen. Einige Bewohner gehören schon nicht mehr zu diesem Volk, Arzt muss uns nicht erklären, welche. Alle anderen werden geschlossen mit Ja votieren, für den Anschluss, alle bis auf einen: Vom Bleimfeldner Karl, der in Innsbruck Geschichte studiert und eigens für die Abstimmung nach Hause gekommen ist, stammt die Gegenstimme, die im Dorf als ungeheure Provokation, als Schande aufgefasst wird. Ein Trupp sehr erzürnter junger Menschen macht sich auf, den in den Wald geflüchteten Abweichler zu stellen.

Auf knappem Raum gelingt es Arzt, repräsentative Haltungen aus der dörflichen Bevölkerung einzufangen. Da ist der neue Bürgermeister Kern, ein Kaufmann, der schon in der Zeit des Austrofaschismus, als die Nazis verboten waren, zu ihnen gehörte und seinem Amtsvorgänger auf überzeugende Weise plausibel gemacht hat, dass eine neue Zeit angebrochen und es besser ist, den Platz zu räumen. Es gibt allerlei andere seit jeher überzeugte Nazis, etwa den Förster Lang, der an diesem großen Tag ganz »entfacht« ist vor Begeisterung; dazu etliche, die erst seit kurzem zur rechten Überzeugung gelangt sind. Es gibt die kühl ihren Vorteil Berechnenden, die Mitläufer, die »ihren Frieden mit den Widersprüchen in ihrem Dasein« machen, die Gleichgültigen, natürlich gibt es auch die Ängstlichen, diejenigen, die sich schämen, aber es gibt keinen, der sich traut, nein zu sagen oder auch nur eine ungültige Stimme abzugeben. Sogar der Abt des Klosters hält seine Renitenz nicht durch. Ausgerechnet ein Kind, die »kleine Zorn«, erkennt die Brutalität dessen, was sich aufbaut: »Es würd sie nicht wundern, wenn bald das ganze Dorf durch die Grobheit ins Zittern gerät. Ein Zitterdorf stellt sie sich vor.«

Man kennt das alles, aber Arzt erzählt es wie zum ersten Mal. Das Ereignis ist seine Sprache, die das Archaische nur zitiert und eigentlich eine Kunstsprache ist: verknappt, atemlos, vorwärts drängend, sie verzichtet häufig auf Verben, erstaunt mit Neologismen. Jeder Satz verrät den Dramatiker: glänzend die Dialoge, nachvollziehbar gezeichnet die psychologische Disposition der Figuren, nie wird es klischeehaft. Vielleicht liegt es auch daran, dass Arzt hier aus der eigenen Familiengeschichte erzählt: Der da die Gegenstimme erhebt, im übrigen nicht heroisch, sondern voller Angst, war der Großonkel des Autors. Natürlich lebt der Roman auch von simplen Spannungselementen, von der Frage, ob der Bleimfeldner Karl heil davonkommt, wie seine Geschichte ausgeht. Wie die seiner Heimat ausgegangen ist, ist bekannt.