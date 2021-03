Diverse Gründe

Bei den Britischen Filmpreisen sind in diesem Jahr erstmals vier Frauen in der Kategorie »Beste Regie« nominiert – so viele wie nie zuvor. Als Favoritin gilt die chinesische Regisseurin Chloé Zhao mit »Nomadland«. Auch Sarah Gavron (»Rocks«), Jasmila Zbanic (»Quo Vadis, Aida?«) und Shannon Murphy (»Babyteeth«) sind nominiert. Männliche Kandidaten sind die Regisseure Thomas Vinterberg (»Another Round«) und Lee Isaac Chung (»Minari«). Die Nominierungen wurden am Dienstag per Livestream verkündet. »Nomadland« mit Frances McDormand und der britische Coming-of-Age-Film »Rocks« haben in diesem Jahr die meisten Nominierungen erhalten. Beide Filme sind in sieben Kategorien im Rennen. Im Vorjahr war die British Academy of Film and Television Arts, die die Preise vergibt, für mangelnde Diversität kritisiert worden. (dpa/jW)