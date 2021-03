»Ein Märtyrermythos ist wichtig«

Musées Carnavalet/dasrotewien-waschsalon.at Vielleicht klappt’s beim nächsten Mal: Barrikaden in den Straßen von Paris

Wieso braucht Wien eine Ausstellung über die Pariser Kommune?

Die Pariser Kommune ist trotz ihrer kurzen Dauer von 72 Tagen so etwas wie ein Gründungsmythos der Arbeiterbewegung und aller nachfolgenden Versuche von Aufständen und Revolutionen. Der zweite Grund ist ein persönlicher: Ich bin frankophon – und frankophil – erzogen worden, und für mich war das eine spannende Beschäftigung, denn trotz der relativ geringen geographischen Distanz hat Österreich mit französischer Kultur leider kaum etwas am Hut. Der dritte Grund ist ein philosophischer, weil ich mittlerweile zu der Auffassung gelangt bin, dass gescheiterte Revolutionen die besten Revolutionen sind. Einfach weil sie einen Märtyrermythos begründen, etwas, das in unserer Kultur – schon durch das Christentum bedingt – sehr wichtig ist. Dadurch, dass sie aufgrund ihres Scheiterns nicht zu Diktaturen verkommen konnten, haftet ihnen etwas Hoffnungsvolles an: dass es beim nächsten Mal vielleicht gelingen könnte.

Was wird in der Ausstellung zu sehen sein?

Zunächst wird die Vorgeschichte erzählt, die Tendenz der Franzosen zu revolutionären Aufständen, die sich ja bis heute gehalten hat – im Gegensatz zu Österreich oder Deutschland. Dann gibt es einen Part zum »Operettenkaiser« Napoleon III. (1852–1870) und zu seinem Stadtplaner Baron Haussmann. Das heutige Paris, mit seinen prächtigen Boulevards und wunderschönen Häusern, geht ja auf diese Zeit zurück. Dieser Umbau der Stadt, der mit dem nahezu vollständigen Abriss der Pariser Altstadt einherging, ist auch aus strategischen Gründen erfolgt und hat dazu geführt, dass die Arbeiter und das Kleinbürgertum aus dem Zentrum der Stadt an die Peripherie verdrängt wurden. Diese Verdrängung ganzer Bevölkerungsschichten hatte große soziale Spannungen zur Folge. Die weiteren Teile der Ausstellung beschäftigen sich mit den Reformvorhaben der Kommune und der wichtigen Rolle, die die Frauen dabei spielten. Es gab zwei Frauenorganisationen, die versuchten, eine rechtliche und auch faktische Gleichheit zwischen Männern und Frauen zu etablieren, und viele Frauen gingen mit auf die Barrikaden. Zuletzt geht es um die Rezeption, wie Historikerinnen und Historiker die Pariser Kommune heute bewerten, und was sie in der Kunst, in Literatur und Film bis heute für eine Rolle spielt.

Die Pariser Kommune dauerte genau 72 Tage, auf eine Distanz von 150 Jahren nicht gerade eine lange Zeit.

Aber das Ereignis ist wichtig, weil es in der neueren europäischen Geschichte der erste, wenn auch spontane Versuch war, eine gerechtere Gesellschaft zu errichten. Ein Versuch, der die verschiedensten Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen vereinte. Es gab im Rat der Kommune Vertreter eines liberalen, aufgeklärten, nicht unbedingt linken Flügels – gleichzeitig gab es radikale Jakobiner, die Anhänger von ­Louis-Auguste Blanqui, die anarchistisch orientieren Anhänger Pierre-Joseph Proudhons und jene von Karl Marx, der dem Aufstand in Paris skeptisch bis ablehnend gegenüberstand.

In Medien und Literatur wird hierzulande gerne eine Verbindung zum »Roten Wien« hergestellt.

Das ist nicht vergleichbar, denn das »Rote Wien« resultierte nicht aus einem Aufstand, sondern ging aus allgemeinen freien Wahlen, den ersten allgemeinen Wahlen für Männer und Frauen in der Ersten Republik, hervor. Aber es gab bereits im »Roten Wien« immer wieder Versuche, sich auf die Pariser Kommune zu beziehen. Die junge österreichische Arbeiterbewegung hatte damals ja noch kaum Anknüpfungspunkte, deswegen hat man sich gerne auf die Revolution von 1848 und auch auf die Pariser Kommune bezogen. Es gibt einen schönen Satz des sozialdemokratischen Philosophen Karl Kautsky: »Was die Pariser Kommune wollte, das verwirklicht die Wiener Kommune«. Man hat versucht, die großen gesellschaftspolitischen, sozialen und städtebaulichen Reformen des »Roten Wiens« als eine Umsetzung dessen anzusehen, was die Pariser Kommune zuvor vergeblich versucht hatte.

Kautsky spricht vom »Roten Wien« als »erster Erfüllung« einer demokratischen Arbeiterregierung. Jetzt war das »Rote Wien« progressiv, bisweilen auch revolutionär – aber eine Arbeiterregierung?

Das zeigt sich nicht nur im »Roten Wien« sondern auch bei der Pariser Kommune und in vielen anderen fortschrittlichen oder revolutionären Bewegungen: Dass die Menschen, die in der vordersten Reihe standen, oftmals nicht aus der Arbeiterklasse stammten. In Paris waren es Angehörige des gehobenen Kleinbürgertums, Journalisten, Selbständige, Anwälte, Ärzte – und nur ganz wenige Arbeiterinnen und Arbeiter. Das war im »Roten Wien« nicht anders, hier stammten die führenden Persönlichkeiten oftmals aus dem jüdischen Großbürgertum, weil sie über die nötige Bildung und das nötige Bewusstsein verfügten.