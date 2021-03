Wut explodiert in Athen

Aggelos Barai/AP/dpa Bei der Demonstration am Dienstag abend in Nea Smyrni verletzten sich auch Polizisten

Nach einer Demonstration gegen Polizeigewalt ist es am Dienstag abend in der griechischen Hauptstadt Athen zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Einsatzkräften gekommen. Dabei wurden in der Vorstadt Nea Smyrni nach Polizeiangaben fünf Beamte verletzt, einer von ihnen schwer. 16 Demonstranten seien festgenommen worden, sie sollten noch am Mittwoch vor der Staatsanwaltschaft erscheinen. Nach Polizeiangaben werden ihnen versuchter Totschlag, schwere Körperverletzung, Brandstiftung und Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen.

Die Demonstration mit mehreren tausend Teilnehmenden richtete sich gegen Polizeigewalt: Am Sonnabend hatten Polizisten in Nea Smyrni angeblich die Einhaltung von Coronamaßnahmen kontrollieren wollen. Im Rahmen des Einsatzes traktierte ein Beamter einen Mann mit Schlagstöcken, Tritten und Faustschlägen. Die Aktion wurde später von allen Parteien verurteilt. Gegen den Polizisten wurden Ermittlungen eingeleitet.

Die rechte Regierung von Kyriakos Mitsotakis und seine Partei Nea Dimokratia (ND) machten am Mittwoch die linke Opposition für die Gewalt verantwortlich. Trotz der Coronabeschränkungen hätten Jugendorganisationen der Partei Syriza und der kommunistischen KKE sowie Gewerkschaften zu der Demonstration gegen Polizeigewalt aufgerufen. Syriza lege das Verhalten einer extremen Kleinpartei an den Tag, sagte Regierungssprecherin Aristotelia Peloni am Mittwoch dem Sender Skai.

Die Opposition verwies ihrerseits darauf, dass es die Regierung sei, die die Menschen auf die Straßen treibe. In einem Statement der KKE heißt es, die Verletzung der Polizeibeamten könne »unter keinen Umständen darüber hinwegtäuschen, dass die ND-Regierung die Verantwortung für das Polizeistaatsklima trägt«. Neben den linken Oppositionsparteien hatten auch Journalisten und Anwälte bereits in den vergangenen Monaten mehrere Fälle polizeilicher Repression bei Passkontrollen oder Einsätzen zur Überwachung der Coronabeschränkungen in Griechenland beklagt. (dpa/AFP/jW)