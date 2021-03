Verstrahlt ohne Ende

Wolfgang Kumm dpa/lbn 2,4 Milliarden Euro erhalten Energiekonzerne für den Ausstieg: Atomkraftgegner demonstrieren vor dem Kanzleramt (September 2010)

Zum zehnten Jahrestag der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima hat ein breites Bündnis aus mehr als 50 Umweltverbänden, Jugendorganisationen und Anti-AKW-Initiativen die Forderung nach einem »sofortigen Ausstieg aus der Atomkraft – in Deutschland und weltweit« bekräftigt. Diese sei »ein tödliches Relikt eines überkommenen zentralisierten Energiesystems«, heißt es in einem am Mittwoch vorgelegten Positionspapier, zu dessen Unterzeichnern unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Robin Wood und Urgewald gehören. Für ein Ende der Technologie in ganz Europa plädierte auch die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), Inge Paulini. Auf die Frage, welche Anlagen ihr besonders Sorgen bereiteten, befand sie im Interview mit dem Tagesspiegel vom Dienstag: »Alle, die noch laufen.«

Das stört die Bundesregierung wenig. Zwar soll nach dem in Reaktion auf den Super-GAU in Japan beschlossenen Atomausstiegsgesetz im nächsten Jahr das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen. Einen Abschalttermin für die Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau sowie die Brennelementefabrik in Lingen im Emsland gibt es bislang jedoch nicht. Beide Standorte produzierten »weiterhin Brennstoffe für ausländische AKW, sogar für marode in Grenznähe«, beklagte das Bündnis in seinem Aufruf. Nur wenige Tage vor dem zehnten Jahrestag hatte die Bundesregierung den Betreibern der AKW den Ausstieg vergoldet: Knapp 2,43 Milliarden Euro sollen die Konzerne RWE, Vattenfall, Eon/Preussen-Elektra und EnBW als Entschädigung vom Bund erhalten, wie das Umwelt-, das Wirtschafts- und das Finanzministerium am vergangenen Freitag mitteilten.

Vor einem Jahrzehnt kam es wegen des durch ein Erdbeben ausgelösten Tsunamis zur Havarie mehrerer Reaktorblöcke im AKW Fukushima, wodurch große Mengen radioaktiven Materials freigesetzt und weite Landstriche verstrahlt wurden. Die deutsche Sektion der Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) verwies am Mittwoch in einer Mitteilung auf eine Reihenuntersuchung, wonach bei Kindern und Jugendlichen vor Ort »20mal mehr Schilddrüsenkrebsfälle« gefunden wurden als in nicht verstrahlter Umwelt. Damit widerspricht die Organisation dem BfS sowie dessen Pendant auf UN-Ebene, dem UNSCEAR, die beide behaupten, nach dem Unglück seien keine direkten Strahlenkrankheiten aufgetreten. Das UN-Komitee werde »ausschließlich durch Staaten besetzt, die Atomenergie betreiben und kein Interesse an kritischer Forschung haben«, monierte der IPPNW-Vorsitzende Alex Rosen.

Zur Rubrik Augenwischerei zählen auch Versuche, die Technologie zum Heilmittel gegen die Erderwärmung zu verklären. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) warnte am Mittwoch vor Planspielen der »Atomlobby in Deutschland und weltweit«, die Rückkehr der Risikotechnologie »unter dem Deckmantel des Klimaschutzes« vorzubereiten. So propagiere etwa Microsoft-Chef William Gates den Bau »modularer Miniatomkraftwerke«, verschweige aber den riesigen Bedarf an Kühlwasser oder die dramatische Zunahme atomaren Mülls. »Atomkraft ist die dümmste Idee, das Klima zu schützen, die einem einfallen kann«, bemerkte DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Dabei sprach er auch die Vereinbarung zwischen der Regierung und den Energieriesen an. Diese und die »ins Unermessliche steigenden Kosten der atomaren Endlagerung machen die Atomkraft zum Milliardengrab«, bekräftigte Müller-Kraenner.