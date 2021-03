Orbans Offensive

imago images/motivio Die Ausnahme: Leipzigs Peter Gulacsi ist der einzige Stammspieler in den vier besten europäischen Ligen, der aus Ungarn stammt

Dominik Szoboszlai, der teuerste Winterneuzugang der Bundesliga, hat für seinen neuen Verein RB Leipzig 2021 verletzungsbedingt noch nicht gespielt, und auch die Nationalmannschaft Ungarns bekommt langsam Angst, was die WM- und EM-Qualifikation betrifft. Denn Szoboszlai ist Ungarns wichtigster Spieler und »Sportler des Jahres«. Und wenn man Ministerpräsident ­Viktor Orban glauben darf, steht er für die ungarische Fußballoffensive: Schon 2007 erklärte Orban, dass innerhalb von acht Jahren 50 ungarische Kicker in den vier besten Ligen Europas als Stammspieler spielen würden.

Die Grundlage seines Optimismus war damals der Verein Puskas Akademia FC, eine Art Fußballkaderschmiede in Felcsut, gegründet 2005 in dem 2.000-Seelen-Dorf, wo Orban aufgewachsen ist. Seit 2007 wurden nicht nur in Felcsut Fußballakademien aus dem Boden gestampft, nach der Machtübernahme 2010 hat Ministerpräsident Orban Gelder in Milliardenhöhe in den Fußball gesteckt und Unternehmen mit Steueranreizen animiert, in großem Stil an Fußballvereine zu spenden.

Der 20jährige Szoboszlai gehört zu der Generation Fußballspieler, die in Ungarn schon unter den Bedingungen des Orbanschen Akademiesystems den Fußball lernen konnten. Er spielte als Kind sogar für Orbans Lieblingsklub FC Videoton Szekesfehervar (Orban selbst und sein Sohn spielten früher auch dort). Die Regierenden führen Szoboszlai gerne als Beweis dafür an, dass die Investitionen vernünftig waren. György Szöllösi, der Puskas-Botschafter Ungarns und Chefredakteur der größten Sportzeitung Nemzeti Sport, schrieb in der regierungsfreundlichen Mandiner.hu: »In unserem Fußball mehren sich die Erfolge und andere Phänomene, die die unbestreitbare Entwicklung zeigen, hinter der die konsequenten Bemühungen des Herrn Ministerpräsidenten unschwer zu erkennen sind.«

Kritiker sagen, dass von dem Fördermodell Orbans nur seine Freunde profitierten. So schrieb die linke Onlinezeitung Nepszava.hu über Szoboszlais Klubwechsel: »Die heimatlichen Akademien bringen zwar alles Geld durch, es gibt aber glücklichere junge ungarische Kicker, die rechtzeitig das Land verlassen können oder im Ausland zur Welt kommen. So haben sie eine Chance, eine richtige Ausbildung zu erhalten und zu guten Spielern zu werden.«

Die Wahrheit ist, dass heute der Leipziger Torwart Peter Gulacsi der einzige Stammspieler in den vier besten Ligen ist, der aus Ungarn stammt. In Freiburg spielt noch Roland Sallai, in Mainz Adam Szalai. In der Premiere League niemand, in La Liga niemand, in der Seria A niemand. Und Dominik Szoboszlai? Er kommt überhaupt nicht aus dem Orbanschen Akademiesystem. Zsolt Szoboszlai, sein Vater, wollte den Sohn nicht in eine Akademie lassen, noch nicht mal bei Videoton, wo er früher selber Jugendtrainer war. Er gründete lieber selbst einen Verein mit dem Namen »Fönix Gold SE«; hier wurde Dominik ausgebildet und wechselte früh zum RB Salzburg. Bence Javor berichtet in der regierungskritischen Onlinezeitung 444.hu: »Dem Jugendverein Szoboszlais, Fönix SE, wurden seit 2011 ca. 500 Millionen Forint (ca. 1,4 Millionen Euro) Fördergeld zugesagt. Das ist weniger als ein Siebzigstel der Steuerspende von Unternehmern für Felcsut.« Szoboszlai Senior muss also gute Gründe für seinen Sonderweg gehabt haben. 2013 schrieb Peter Kövesdi in der Fidesz-nahen Origo.hu: »Es gibt nicht wenige korrupte Trainer, und es gibt immer wohlhabende Eltern, die in der Nähe des Stadions ihre Vernunft verlieren.« Wenn Szoboszlai also bald für Leipzig debütiert und für eine erfolgreiche WM-Qualifikation Ungarns sorgt – an Orban wird es nicht gelegen haben.