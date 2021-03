Der US-amerikanische Filmemacher Leon Gast ist am Montag mit 85 gestorben, wie Hollywood Reporter berichtet. Mit seiner Doku »When We Were Kings« (1996) hatte Gast 1997 einen Oscar gewonnen. Der Film handelt von einem der spektakulärsten Kämpfe der Boxgeschichte. Bei dem »­Rumble in the Jungle« traten die US-Schwergewichtler Muhammad Ali und George Foreman 1974 in Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, in den Ring. Ali siegte damals in der achten Runde durch K. o. Gast war damals in Afrika, um ein Musikfestival zu dokumentieren, drehte dann aber viele hundert Stunden Material rund um den Boxkampf. Erst zwei Jahrzehnte nach dem Event hatte er die Finanzierung und die Rechte für den Film zusammen. (dpa/jW)