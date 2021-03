Moskau trotzt der Krise

Anton Vaganov/REUTERS Russland ist bislang gut durch die Krise gekommen – trotz verwaistem McDonald’s in St. Petersburg

Russlands Volkswirtschaft ist im Coronajahr 2020 um 3,1 Prozent geschrumpft. Das gab die Statistikbehörde des Landes im Februar bekannt – ein Spitzenergebnis verglichen mit anderen Staaten. Selbst der US-dominierte Internationale Währungsfonds (IWF) konnte nicht umhin, Moskau zu bescheinigen, die »Erwartungen übertroffen« zu haben. Gleichzeitig veröffentlichten Weltbank und OECD Prognosen darüber, wann die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt; BIP) weltweit wieder das Vorkrisenniveau erreichen könnte. Für die Russische Föderation schließt der IWF nicht aus, dass das bis zum Jahresende geschehen könnte. Die »Industriestaatenorganisation« OECD prognostizierte für den Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2022 eine wirtschaftliche Dynamik von plus 0,5 Prozent – in der Sache eine Stagnation, dennoch um einen Zehntelprozentpunkt besser als die Erwartungen der Organisation für die BRD.

Statistiken sind geduldig. Dennoch könnte hinter der höheren Widerstandsfähigkeit der russischen Volkswirtschaft gegen die Pandemiefolgen auch ein wirtschaftspolitisches Paradigma stehen. Teilweise scheint es um sogenannte Basiseffekte zu gehen. So brach der Dienstleistungssektor im vergangenen Jahr auch in Russland heftig um 24 Prozent ein. Jedoch ist, wie Analysten der niederländischen ING-Bank im Februar schrieben, der Anteil der Dienstleistungen am russischen BIP viel geringer als in den Volkswirtschaften etwa Westeuropas.

Zweitens hat aber offenkundig die staatliche Wirtschaftspolitik in der Krise stabilisierend gewirkt. So wurden an relativ breite Bevölkerungsschichten gerichtete Hilfspakete im Umfang von vier Prozent der Wirtschaftsleistung gestartet. Relativ breit deshalb, weil etwa von dem staatlichen Programm zur Subventionierung von Hypothekenkrediten natürlich nur diejenigen profitiert haben, die sich den Erwerb einer Wohnung leisten können. Aber das Programm hat den Wohnungsbau und damit einen wichtigen Sektor der Binnenwirtschaft stabilisiert und gleichzeitig über die Kreditsubventionen auch den Bankensektor.

Drittens zahlt sich jetzt offenbar aus, dass die Wirtschaftspolitik Moskaus seit dem Beginn der Sanktionen verstärkt darauf setzt, das Land gegen ökonomische Risiken aus dem Ausland abzuschirmen. Natürlich ist das nicht vollständig möglich: Russland realisiert nach wie vor einen erheblichen Teil seiner Wirtschaftsleistung mit der Förderung und dem Verkauf von Energierohstoffen ins Ausland – jährlich sind das immerhin 450 Milliarden US-Dollar.

Vor ein paar Tagen meldeten westliche Quellen, die USA und Großbritannien dächten über neue Sanktionen nach, um die russischen Staatsschulden zu destabilisieren. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt, aber solchen Absichten bieten sich nur wenige Ansatzpunkte. Denn erstens liegt die Staatsverschuldung des Sanktionsziels mit 14 Prozent des BIP sehr viel niedriger als in Westeuropa oder den USA. Die angreifbare Verschuldung des russischen Finanzsektors gegenüber dem Ausland ist zudem seit 2014 mit politischer Rückendeckung um 60 Prozent zurückgefahren worden. Die bisherigen Sanktionen tragen im übrigen dazu bei, dass sich Engagements russischer Banken im Inland mehren: Sie sind weniger riskant als sanktionsbedrohte Investitionen im Ausland. Es kann als Symbol gewertet werden, dass Präsident Wladimir Putin schon im Sommer 2020 den Realisierungstermin einiger der »Nationalen Investitionsprogramme« auf 2030 verschoben und sich bei der Gelegenheit von einem 2018 proklamierten Ziel verabschiedet hat: Russland zu einer der fünf größten Volkswirtschaften der kapitalistischen Welt zu machen. Das würde nicht unbedingt zu einer Politik des Autarkiestrebens passen. 2019 nahm Russland mit seinem BIP laut IWF – berechnet nach Kaufkraftparität – weltweit Platz sechs hinter China, USA, Indien, Japan und der BRD ein.

Den Preis der auf unbedingte Stabilisierung abzielenden Fiskalpolitik zahlen die Massen über ihre Einkommen. Die gehen seit 2014 kontinuierlich zurück. Doch die Erwartungen westlicher Analysten, Russland werde künftig nicht mehr in der Lage sein, weitere Programme zur Stützung des Konsums in Gang zu setzen, scheinen voreilig. Vermutlich will die Führung ihr Pulver in einer Situation, wo keine wichtigen Wahlen anstehen, nur nicht überhastet verschießen.