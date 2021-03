»Sie hat politische Verfolgung zu befürchten«

Diego Cupolo / ZUMA Press / imago Gerade im Süden der Türkei werden Kurdinnen und Kurden besonders hart verfolgt (Mardin, 20.5.2018)

Die 60jährige Kurdin Afitep D. aus Darmstadt, die seit 1985 in Deutschland lebt, wurde am Dienstag vergangener Woche in die Türkei abgeschoben. Auch im nachhinein wird öffentliche Kritik daran laut. Das Ausländeramt habe den Einzelfall sorgfältig geprüft, hieß es aus dem hessischen Innenministerium. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar?

Zunächst: Wir finden Abschiebungen grundsätzlich unverantwortlich, erst recht mitten in einer globalen Pandemie. Es ist ein eklatanter Widerspruch, wenn die Bundesregierung ständig Menschen dazu anhält, Kontakte zu meiden und sich nicht weit von ihrem Wohnort zu entfernen; und andererseits staatliche Behörden genau das Gegenteil davon mit Zwang gegen Bürgerinnen und Bürger durchsetzen. In dem Fall gingen sie so gegen Afitep vor, eine Mutter von fünf Kindern, die sie in die Türkei deportiert haben. Dieses Vorgehen zeugt unserer Meinung nach vom Interesse der Verantwortlichen in der »schwarz-grünen« Landesregierung in Hessen, einem sich ausbreitenden rechten Diskurs nachzugeben. Afitep hat 35 Jahre lang in Deutschland gelebt, die Türkei ist ihr fremd. Sie musste in Deutschland Erfahrungen häuslicher Gewalt, ausgeübt durch ihren Ehemann, machen. Als sie sich dagegen zur Wehr setzte, wurde sie verurteilt und von 2012 bis 2017 ins Gefängnis eingesperrt. Darüber berichtete sie in einer Sprachbotschaft, die sie uns für unsere Kundgebung zum Internationalen Frauentag aus der Türkei zusendete. Sie bat die Demonstrantinnen, sich dafür stark zu machen, dass sie wieder zurückkommen kann.

Hatten Sie Kontakt zu Afitep D., als sie noch im Abschiebegefängnis in Darmstadt-Eberstadt saß?

Nein. Selbst für eine Gruppe, die Gefangene dort üblicherweise betreut, war der Zugang zu den Abschiebegefangenen wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus nur eingeschränkt möglich. Insofern dringen kaum Informationen aus dem Knast heraus. Wir haben aber Kontakt mit einem ihrer Söhne. Er berichtete uns, was mit Afiteps Abschiebung angerichtet wurde: Ein weiterer 32jähriger Sohn mit geistiger Behinderung lebte mit ihr in einer Wohnung. Er sei sehr verängstigt, weil er mit habe ansehen müssen, wie die Polizisten seine Mutter morgens um halb sechs Uhr aus der Wohnung holten, um sie in die Abschiebehaft zubringen. Er ist auf ihre Unterstützung angewiesen. Es stellt sich die Frage: Was wird nun aus ihm?

Wie geht es Afitep D. nun in der Türkei?

Sie ist in Mardin angekommen, ihr geht es den Umständen entsprechend: Sie hat keine Familie in der Türkei, ist politisch aktiv gewesen und hat nach eigener Aussage dort politische Verfolgung zu befürchten. Das Problem ist aus unserer Sicht, dass die Bundesregierung die Türkei nach wie vor als sicheres Herkunftsland einstuft, obwohl sie es besser wissen müsste. Bekanntermaßen ist die kurdische Bevölkerung dort enormen Repressionen ausgesetzt.

Sie kritisierten bei Protesten nach der Abschiebung am vergangenen Mittwoch, dass im Abschiebegefängnis in Darmstadt-Eberstadt die Kapazitäten ausgebaut wurden.

Genau. Die Plätze im Abschiebeknast wurden von 20 auf 80 erhöht, neuerlich können dort auch Frauen inhaftiert werden. Weil die Landesregierung dafür in der öffentlichen Kritik steht, gerät sie jetzt anscheinend unter Druck, die angebliche Notwendigkeit des Ausbaus zu legitimieren. Uns sind weitere Fälle bekannt von Menschen, die schon längere Zeit in Deutschland lebten und aktuell abgeschoben wurden. Wir stehen solidarisch zu ihnen und fordern, den Abschiebeknast zu schließen. Es geht darum, Fluchtwege nach Europa abzusichern und zu klären, wie wir gute Bedingungen für ein Ankommen und Bleiben schaffen können. Speziell in der Pandemie muss es einen generellen Abschiebestopp geben. Bei unserer Kundgebung haben wir auf die strukturelle patriarchale Gewalt hingewiesen, die letztlich hinter Afiteps Abschiebung steht. Im Privaten üben Männer häusliche Gewalt aus, die Behörden tun wenig, um diese zu stoppen.