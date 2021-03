Angriff auf Sanaa

Hani Al-Ansi/dpa Schwarzer Rauch über Gebäuden der jemenitischen Hauptstadt Sanaa nach Luftangriffen der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition am Sonntag

Riesige Rauchwolken und heftige Explosionen in Sanaa: Die von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführte Kriegskoalition gegen den Jemen hat am Sonntag begonnen, Angriffe gegen die von den Ansarollah (»Huthis«) kontrollierte jemenitische Hauptstadt sowie weitere Gebiete im Land zu fliegen, nachdem sie eigenen Angaben zufolge zwölf Drohnen über saudischem Staatsgebiet abgefangen hatte. Attacken auf Zivilisten und zivile Ziele im Königreich seien eine »rote Linie«, erklärte die Militärkoalition, die selbst seit Jahren wegen ihrer regelmäßigen Bombardements von Zivilisten im Jemen in der Kritik steht.

Die Ansarollah gaben ihrerseits bekannt, insgesamt 14 Drohnen und acht ballistische Raketen auf zentrale Öleinrichtungen in Saudi-Arabien abgefeuert zu haben. Zudem seien militärische Ziele in den Städten Dammam, Asir und Dschasan ins Visier genommen worden. Wie auch Nadschran gehören die Provinzen Asir und Dschasan eigentlich zum Jemen, wurden jedoch 1934 von Riad annektiert.

Nach Angaben der saudischen Ministerien für Energie und Verteidigung wurde eine vom Meer kommende Drohne zerstört, bevor sie die Saudi-Aramco-Anlagen in Ras Tanura, wo sich die größten Ölhäfen und Exportterminals des Landes befinden, erreichen konnte. Zudem seien Trümmer einer Rakete in Dhahran, dem Sitz der Firma, niedergegangen. Opfer oder Schäden habe es aber nicht gegeben.

Gemeinsam mit sieben weiteren Staaten führt das Königreich seit sechs Jahren einen Angriffskrieg gegen den Jemen, der zum Ziel hat, die Ansarollah, die weite Gebiete des Landes kontrollieren und breite Unterstützung in der Bevölkerung genießen, zu entmachten. In Reaktion haben die »Huthis« das Nachbarland immer wieder mit Raketen und Drohnen attackiert. Der folgenschwerste Angriff war im September 2019 erfolgt, als mit Abkaik und Churais zwei der ertragreichsten saudischen Ölfelder getroffen wurden. Damals war die Ölproduktion des Königreichs aufgrund der schweren Beschädigung der Anlagen um die Hälfte eingebrochen, der Ölpreis schnellte in die Höhe. Auch an diesem Montag erhöhten sich die Ölpreise zunächst, sanken aber bereits am Mittag wieder.

Die Eskalation steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den seit Anfang Februar verstärkten, aber bereits seit einem Jahr anhaltenden Kämpfen um Marib, die öl- und gasreichste Provinz des Jemen. Allein seit Freitag sollen bei über das Wochenende deutlich intensivierten Kämpfen mehr als 120 Kämpfer getötet worden sein, die Kriegskoalition bombardiert dort stationierte Kämpfer der Ansarollah mehrmals täglich. Marib ist nicht nur die letzte Hochburg der von Teilen der »internationalen Gemeinschaft« anerkannten, aber seit über sechs Jahren nicht mehr demokratisch legitimierten »Regierung« im Norden des Landes. Dort leben auch bis zu 2,5 Millionen Binnenvertriebene, die nun erneut zwischen die Fronten geraten.

Für die Ansarollah, die bereits wichtige Gebietsgewinne erzielen konnten, aber bisher nicht in die gleichnamige Provinzhauptstadt selbst vorgedrungen sind, ist Marib vor allem wegen seiner Funktion als Hauptquartier für militärische Einsätze der Kriegskoalition von Bedeutung. Zudem kämpfen dort auf Seiten der »Regierung« zahlreiche IS- und Al-Qaida-Anhänger. Verlöre die »Regierung« die Kontrolle über Marib, würde dies die Machtverhältnisse im Land grundsätzlich erneut zugunsten der Ansarollah verschieben.