Wer ist der Mann auf dem Bett?

Steffen Schmidt/epa/dpa Zigarette oder Fiktion?

Es fängt an, wo es einst endete. Christian Krachts Roman »Faserland« aus dem Jahr 1995 beschrieb eine Reise von Sylt nach Zürich. Ein namenloser Snob traf auf dem Weg falsche Freunde und verlor echte, tauchte ab in Melancholie und Weltekel oder eher: Deutschlandekel. Jeder tiefer schürfende Gedanke schien in diesem Land in die Depression zu führen, aus Angst vor dem Absturz klammerte sich der Protagonist an die klammen Oberflächen von Markenprodukten. Am Ende der Reise bezahlte er einen Bootsmann, ihn in die Mitte des Zürichsees zu rudern. Dort brach der Text ab und ließ Raum für Spekulationen.

Nun ist zumindest der Erzähler wieder da, fährt ein Mann namens Christian Kracht erneut nach Zürich und blickt zurück: »Ich hatte mich nämlich mit fünfundzwanzig entschlossen, einen Roman in der Ichform zu schreiben, erinnerte ich mich, bei dem ich mir selbst und dem Leser vorgaukeln würde, ich käme aus gutem Hause, wäre wohlstandsverwahrlost und hätte etwas von einem autistischen Snob.« Das Ergebnis galt zunächst als Höhepunkt der Popliteratur, dann als Porträt einer haltlosen Generation, wurde schließlich als Sittenbild einer Bundesrepublik betrachtet, die ihre Leichen im Keller unter Schichten von Barbourjacken verbarg.

Kracht befeuerte die Interpretationen seines Frühwerks, indem er so gar nicht dem Idealbild deutscher Schriftsteller entsprach, die nach bildungsbürgerlicher Anerkennung und politischer Wirksamkeit strebten oder auch nur nach dem nächsten Literaturpreis. Der Schweizer hingegen lebte mal hier, mal dort auf der Welt, inszenierte sich als Kosmopolit, als Dandy und ließ immer mal wieder Zweifel an seiner demokratischen Zuverlässigkeit aufkommen. Nicht nur »Faserland« schillert bis heute, auch sein Autor legte stets Wert darauf, undurchschaubar zu bleiben.

Wenn dieser nun im Nachfolger »Eurotrash« unter seinem wahren Namen auftritt, ist also Misstrauen angebracht. Zumal, wenn er vorgibt, nun aber tatsächlich von sich selbst zu schreiben, endlich auszupacken, »denn alles, was nicht ins Bewusstsein steigt, kommt als Schicksal zurück«. Schlaflos im Hotelbett liegend blickt Kracht hinab in die Abgründe seiner Biographie. Der reiche Vater litt unter seiner kleinbürgerlichen Herkunft, gab zwar Millionen für Gemälde aus und fand doch nie Akzeptanz in der Oberschicht. Der Sohn schämte sich für seine Geltungssucht und tastete doch nie seine Autorität an. Die Familie mütterlicherseits gehörte zu den Profiteuren des »Dritten Reichs«, der Großvater blieb sein Leben lang ein strammer Nazi. Die Vergewaltigung seiner Tochter ließ er ungesühnt. Krachts Mutter feierte ihren 80. Geburtstag in einer geschlossenen Abteilung. Dort erzählt er ihr erstmals, dass ihm dasselbe widerfahren war, als Kind in einem Internat in Kanada.

Kracht hatte 2018 in seiner Frankfurter Poetikdozentur von diesem Missbrauch durch einen Priester berichtet. Lange habe er die Erinnerungen verdrängt, um dann festzustellen, wie tief die Geschehnisse sein Schreiben geprägt hätten. In »Eurotrash« findet dieses Trauma nur Platz auf wenigen Zeilen. Es reiht sich ein in eine Familiengeschichte, die geprägt ist vom Schweigen, von der Unfähigkeit, über Schuld und Leid zu sprechen.

Nun aber soll alles anders werden, Versöhnung und Aufarbeitung scheinen möglich und dringlich. Viel Zeit bleiben Mutter und Sohn nicht mehr, sie ist krank und labil, zudem schwer abhängig von Alkohol und Tabletten. Der Sohn nötigt sie zu einer Reise, nach Afrika, so verspricht er ihr, und bringt sie doch nur in eine Kommune aufs Land, auf die er zufällig durch eine Reklame aufmerksam wurde. Die ersehnte Flucht ins alternative Milieu aber gelingt nicht, die Hippies folgen den Lehren eines neurechten Pseudowissenschaftlers, nachts versucht man sie zu bestehlen. Mutter und Sohn fahren weiter in die Berge, nach Genf, zur früheren Villa des Vaters, dann zurück nach Zürich, immer im Taxi, mit einer Plastiktüte voller Geld auf dem Rücksitz, die beiden wollen das Familienerbe verschenken.

»Eurotrash« kommt als Roadtrip quer durch die Schweiz daher, führt aber tatsächlich nur immer tiefer hinein in literarische Verweise. Anfangs klingt der Roman noch nach einer Lebensbeichte, als bemühte sich der Mensch Christian Kracht um biographische Aufarbeitung mit literarischen Mitteln. Aber spätestens, als Mutter und Sohn ihre Reise beginnen, flüchtet der Text ganz in seine Literarizität. Auf Günter Grass’ »Blechtrommel« wird angespielt, Roald Dahl, Joris-Karl Huysmans und Lew Tolstoi finden Erwähnung, der Taxifahrer hält Kracht zunächst für dessen Schriftstellerkollegen Daniel Kehlmann, einige Passagen erinnern im Ton an dessen Roman »Ich und Kaminski«. Am Ende stehen Mutter und Sohn am Grab Jorge Luis Borges’, des Schutzheiligen postmoderner Autoren. Von hier aus erscheint selbst der Beginn nur wie ein Imitation autofiktionaler Schreibweisen etwa eines Karl Ove Knausgård oder einer Annie Ernaux.

In »Faserland« war der Erzähler noch auf der Suche nach dem Grab Thomas Manns, dessen Begriff der Ironie für Krachts frühes Werk fruchtbar gemacht werden könnte. Aber »Irony is over«, wie es in einer von Kracht herausgegebenen Anthologie hieß. Die kühle Distanz, das Sowohl-Als-auch scheint nicht mehr zu schützen vor einer Welt, die von einem Menschen eine Identität einfordert, ihm abverlangt, jemand zu sein und niemand sonst. Kracht, dieser Mann ohne Eigenheiten, zieht sich in die Intertextualität zurück, flüchtet vor der eigenen Familiengeschichte in die Geschichten anderer. Er solle ihr etwas erzählen, fordert die Mutter immer wieder. »Wahrheit oder Fiktion?« – »Das ist mir egal. Entscheide du.« In diesem Dialog ist schon der ganze Roman enthalten, die durchwachte Nacht zu Beginn stellte noch die Frage: Wer ist dieser Kracht da auf dem Bett? Der zweite Teil antwortet: Ich bin alles, was ich gelesen habe.