Die Wahrheit auf Erden

imago images/Design Pics Das Massaker von »Peterloo« von 1819, hier in einer zeitgenössischen Darstellung, erschütterte auch Keats

In Deutschland hat romantische Dichtung unter Linken keinen leichten Stand, nicht zuletzt seit Peter Hacks’ furiosem Rundumschlag »Zur Romantik« (2001). Um so gespannter dürfen wir auf die Einführung der Marxistin Jenny Farrell in die »Revolutionäre Romantik. Die Oden des John Keats« sein, die soeben zum 200. Todestag des britischen Poeten erschienen ist. Farrell hat sich vorgenommen, den Autor den Esoterikern und Ästhetizisten zu entreißen. Der romantische Dichter, Zeitzeuge einer ähnlich krassen Umbruchsituation wie wir heute, habe auch hierzulande ein größeres Publikum verdient. Dazu nimmt die promovierte Romantikexpertin fünf seiner, von Thomas Mann als »vollkommen« bewunderten, Oden unter die Lupe, eingebettet in den Kontext jener Zeit.

Zur Einstimmung holt sie in ihrer gut lesbaren Darstellung recht weit aus, von den Besonderheiten der bürgerlichen Revolution in England bis hin zur Rolle der revolutionären Romantik sowie einer Kurzbiographie des Dichters. So haben wir eher eine Chance, die vielfältigen Zeitbezüge zu erkennen. Seine Betonung erotischer Sinnlichkeit zum Beispiel – für damalige Zeitgenossen je nach Standpunkt eine schockierende oder vergnügliche Provokation gegen Kirche und christlichen Asketismus. Ähnlich blasphemisch wirkte sein zum geflügelten Wort avanciertes »truth is beauty – beauty is truth« (»Wahrheit ist Schönheit …«), demzufolge ewige Wahrheit nunmehr »auf Erden«, in der Schönheit der Poesie zu finden sei.

Die geniale Wortkunst dieser Gedichte, hier sowohl in der Ursprungssprache als auch in modernen Übertragungen (u. a. von Rainer Kirsch und Heinz Kahlau) präsentiert, erinnert an Shakespeare. Zu dessen Tragödien hat die zweisprachig aufgewachsene Literaturexpertin ebenfalls eine Einführung verfasst, 2018 im Neue-Impulse-Verlag veröffentlicht.

Farrell erweist sich als meisterhaft darin, das dichte Gewebe der Keatsschen Lyrik aus Rhythmus, Reim, Neuschöpfungen, Paradoxien und Doppeldeutigkeiten mit feinem Gespür aufzudröseln. Mit ihrem exem­plarischen »Close reading« liefert sie nebenbei das Handwerkszeug für eine selbständige, individuelle Aneignung komplexer Texte.

In jedem Fall wird Lesern trotz anschaulicher Darstellung einiges an Anstrengungsbereitschaft abverlangt; zumal die Autorin nicht spart mit Kommentierungen. Belohnt werden wir aber, nicht zuletzt mit echten Aha-Erlebnissen. Wir erfahren, was das »multisensorische« Naturgedicht »An den Herbst« mit Keats’ Erschütterung über das Massaker von ­»Peterloo« von 1819 (bei dem Soldaten 15 friedliche Demonstranten gegen die »Corn Laws« töteten und mehr als 650 verletzten, jW) zu tun hat. Und wie sich daraus seine humanistische Botschaft einer unaufhaltsamen Höherentwicklung ableiten lässt. Wow! Auf der anderen Seite: Welch ein Unterschied doch zu Percy Bysshe Shelley mit seinem »Maskenzug der Anarchie«, von dessen Radikalität nicht nur der junge Friedrich Engels und Eleanor »Tussy« Marx hingerissen waren.

Radikalität? Worin bestünde diese in der Wortkunst des oft nur oberflächlich rezipierten Künstlers? In ihren »Schlussfolgerungen« reflektiert Farrell auch dies noch einmal, zieht weitere Werke heran sowie seine postum publizierten Briefe. Karl Marx kommt ebenfalls zu Wort.

Das Deckblatt dieses besonderen Buchs aus dem Mangroven-Verlag schmückt eine stilisierte Nachtigall, Symbol der Dichtkunst. Und wovon singt der kleine Vogel denn nun in der »Ode an die Nachtigall« – vom Tod oder von der Sehnsucht? Entgegen landläufiger Rezeption erkennt Jenny Farrell darin – nach für sie typischem dialektischen Abwägen – Signale der Hoffnung. Beginnt nicht nach dem »Leb wohl« an die kleine Sängerin ein neuer Tag? Gleichzeitig ist sich die Interpretin bewusst: Niemand kann die grandiose Poesie des John Keats »je ausschöpfen, zumal jede Generation sie sich ohnehin (…) auf ihre Weise aneignen wird«. Farrells Einführung jedenfalls kann neue Wege zu vertieftem Lesegenuss bahnen. Und zu einem neuen Verständnis dieses Dichters – und unserer eigenen Zeit.