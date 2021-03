Die ­Kolbes von morgen

imago images/Michael Sigl Auf Torejagd in der zweiten Liga: Die Crimmitschauer »Eispiraten«, hier gegen Landshut (4.3.2021)

Wohl dem Sportverein, der rund 300 Kinder auf Kufen in seinen Reihen hat wie der Eishockey- und Tennis-Club (ETC) Crimmitschau, und eigens für seinen Nachwuchs eine Trainingshalle benötigt – wenn denn die Kleinen nach dem sportlichen Lockdown endlich wieder loslegen dürfen. Im Neubau mit der kleineren Eisfläche startete vor kurzem der Probebetrieb. Die Halle für den Nachwuchs am Puck, binnen eines halben Jahres neben der 1964 eingeweihten Eisarena im Sahnpark hingestellt, ist für die kleinen westsächsischen Cracks betriebsbereit. Die Hälfte der Baukosten von insgesamt 900.000 Euro stammen von der Sportförderung des Freistaates, jeweils ein Viertel von der Kommune und aus dem Sponsorenpool des ETC. Seit einigen Tagen läuft in der kleinen Arena der Probebetrieb, dafür durften auch 20 »Minis« zwischen neun und elf Jahren ihre Schlittschuhe schnüren.

Tiefe Trauer

In die Freude über die neue Errungenschaft für die Eishockeyhochburg mischt sich allerdings tiefe Trauer. Just als die Kühlmaschinen im Neubau kürzlich erstmals angeworfen wurden, verstarb Peter Kolbe im Alter von 81 Jahren. Der einstige Nationaltorhüter gilt als der prominenteste Eishockeyspieler am Ort, eine weiße Gesichtsmaske war sein Markenzeichen – als Pendant zur schwarzen Maske seines Keeperkollegen Klaus Hirche aus Weißwasser. In den 60er Jahren galt Peter Kolbe als Weltklasseschlussmann. Eine ganze Region, in der vor rund 100 Jahren auf zugefrorenen Teichen das erste Mal der Puck gespielt wurde, war stolz auf ihr Eigengewächs und die Eishockeyeuphorie in dem Städtchen hält bis heute an, wo die Crimmitschauer »Eispiraten«-Cracks in der Deutschen Eishockeyliga 2 auf Torejagd gehen.

Doch vor 50 Jahren gab einen herben sportpolitischen Bodycheck zu verkraften. Damals war es urplötzlich vorbei mit der internationalen Karriere des Peter Kolbe und des professionellen Eishockeys beim »Armee-Sport-Klub« ASK in Crimmitschau insgesamt. Nach einem Politbürobeschluss von 1969 gehörte Eishockey fortan nur noch zur Kategorie »Sport II« in der DDR. Der teure Teamsport wurde herabgestuft, wie Tennis, Basketball, Hockey, Reiten, moderner Fünfkampf und die alpinen Skidisziplinen. Auch Fechten und Segeln standen auf der »Streichliste«. Erich Mielke, Chef der Staatssicherheit, konnte immerhin durchsetzen, dass nach 1970 wenigstens bei den »Dynamos« in Berlin und Weißwasser weiterhin wie gewohnt der Puck flog und bis 1990 eine weltweit einzigartige »Minimeisterschaft« stattfand.

Neue Begeisterung

Den Crimmitschauern blieb nichts anderes übrig, als das ASK-Signet auf den Trikots mit einem neuen Logo zu überkleben. Die Westsachsen firmierten von nun an als Betriebssportgemeinschaft (BSG) »Einheit« und pflegten die Tradition unter zum Teil kärglichen Bedingungen – und wurden trotzdem regelmäßig DDR-Beste.

Nach 1989 lebte die Eishockeybegeisterung erneut auf, die Crimmitschauer spielten nun für eine ganze Region. Schon zur Saison 1990/91 war die Männermannschaft unter dem neuen Namen ETC in der Bayernliga dabei, sie wurde auf den Rängen im Sahnpark-Stadion und sogar auswärts frenetisch bejubelt. Die Heimspielatmosphäre mit bis zu 5.000 Zuschauern gemahnte an DDR-Oberligazeiten in den 60er Jahren, als die Crimmitschauer um ihren Torhüter Peter Kolbe sich den Ruf als »ewiger Dritter« erwarben.

Mit dem Neustart vor 30 Jahren verbanden sich auch regelmäßige Besuche von Gerhard Kießling. Der einstige DDR-Nationaltrainer, nach seiner Flucht 1957 auch im Westen zum Bundestrainer avanciert und einer der Väter der olympischen Bronzemedaille von 1976, kam nach der »Wende« regelmäßig aus Mittenwald und genoss die Atmosphäre in seiner Eishockeyheimat. Wie Peter Kolbe half »Kieß«, der im April 2017 verstorben ist, nach Kräften beim Wiederbeginn. Nächstes Jahr im Juni werden die Crimmitschauer seinen 100. Geburtstag begehen. Der ideale Anlass, um über passende Namen für die nunmehr zwei ETC-Eisarenen nachzudenken. Wie wäre es mit einer Peter-Kolbe-Eishalle? Wie wäre es mit einem Gerhard-Kießling-Stadion? Oder umgekehrt. Es wäre eine angemessene Ehrung für die beiden großen Helden des Crimmitschauer Eishockeysports. Verdient hätten sie das Denkmal.