Zwei Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängert

Patrick Pleul/dpa Der Bundestag verlängert wieder zwei Bundeswehreinsätze im Ausland

Berlin. Die Bundeswehr beteiligt sich ein weiteres Jahr an der »Beobachtungsmission« der NATO im Mittelmeer sowie am UN-Einsatz im Südsudan. Der Bundestag verlängerte am Mittwoch die beiden Mandate. Im Rahmen des NATO-Einsatzes »Sea Guardian« wird der Mittelmeerraum mit Schiffen und Flugzeugen überwacht. Dies sei ein essenzieller Beitrag »zur Bekämpfung von Terrorismus und Waffenschmuggel« etwa vor der Küsten Libyens, erklärte die sozialdemokratische Abgeordnete Daniela de Ridder. Mit derzeit 85 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten wird derzeit die Obergrenze von 650 Einsatzkräften aber nicht ausgeschöpft.

Darüber hinaus verlängerten die Parlamentarier den Bundeswehreinsatz im Südsudan. Der dortige UN-Einsatz UNMISS soll den »Friedensprozess unterstützen« und »die Zivilisten im Land schützen«. Dafür können bis zu 50 deutsche Soldaten in das ostafrikanische Land entsandt werden. Derzeit ist die Bundeswehr mit elf Einsatzkräften vor Ort. (dpa/jW)