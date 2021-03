Jemenkrieg: USA verhängen Sanktionen gegen zwei Militärchefs der Ansarollah

Hani Mohammed / AP / dpa Ansarollah-Kämpfer halten Plakate ihrer Verwandten während einer Trauerprozession (Sanaa, 16.2.2021)

Washington. Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen zwei militärische Anführer der Ansarollah (»Huthi«) im Jemen verhängt. Mansur al-Saadi und Ahmed Ali Ahsan al-Hamsi kommandierten Kräfte, die angeblich die humanitäre Krise im Jemen verschärft hätten, und seien verantwortlich für die Orchestrierung von Angriffen auf die Zivilbevölkerung, Nachbarstaaten und Handelsschiffe in internationalen Gewässern. Das behauptete das Finanzministerium in Washington am Dienstag.

Unter anderem würden etwaige Vermögenswerte oder Beteiligungen in den USA eingefroren und müssten an die Kontrollbehörde des Finanzministeriums (OFAC) gemeldet werden. Das warf den sanktionierten Personen vor, die »destabilisierende Agenda des iranischen Regimes« voranzutreiben und den Konflikt zu verschärfen, der mehr als eine Million Menschen vertrieben und das Land an den Rande einer Hungersnot gebracht habe.

Die Ansarollah kämpfen gegen die Truppen der von anderen Staaten anerkannten Regierung, die unter anderem vom Nachbarland Saudi-Arabien militärisch unterstützt wird.

Die neue US-Regierung von Präsident Joseph Biden hatte Mitte Februar die Einstufung der »Huthi« als Terrororganisation zurückgenommen und damit auf Warnungen unter anderem von den Vereinten Nationen reagiert, dass sich dadurch der Zugang von Menschen zu Nahrung und Treibstoff auf verheerende Weise verschlechtern könnte. Zugleich haben die USA unter Biden jedoch ihre Hilfsgelder weiter gekürzt auf 159 Millionen Dollar. (dpa/jW)