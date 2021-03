Noch nichts gelernt

imago images / IPON Linkes Bündnis ohne linke Parteien? Wahlwerbung in Berlin (11.5.2019)

Der Chefökonom der Gewerkschaft Verdi und Sozialdemokrat Dierk Hirschel, der 2019 zusammen mit Hilde Mattheis für den SPD-Vorsitz kandidierte, hat ein Buch geschrieben, das der Frage nachgeht, wie »die Gesellschaft vor einem sozial und ökologisch zerstörerischen Kapitalismus« geschützt werden kann. Der Autor greift den Kapitalismus als Ordnungsform an und beschreibt, wie neoliberale Wirtschaftspolitik in den vergangenen vier Jahrzehnten praktiziert worden ist: Umverteilung zu Lasten der abhängig Beschäftigten, Erhöhung der Armutsquote, Plünderung des Sozialstaats und Raubbau an der Natur. Wie kam es dazu, dass sich aus dem »rheinischen Nachkriegskapitalismus« mit einer gewissen Umverteilung von oben nach unten ein »Raubtierkapitalismus« entwickelte?

Hirschel nennt hier unter anderem den »Niedergang der Sozialdemokratie« und die »Ohnmacht der organisierten Arbeit« als Ursache für eine tief gespaltene Gesellschaft mit unermesslichem Reichtum auf der einen und bitterer Armut und Hoffnungslosigkeit auf der anderen Seite. Trotz des niederschmetternden Befundes – der außerhalb der Bundesrepublik noch niederschmetternder ist – will Hirschel mit seinem Buch Mut machen, er will aufrütteln für »eine freie, gleiche und solidarische Gesellschaft«. Im Vorwort schreibt er: »Die gute Nachricht ist: Auch in einem Kapitalismus mit offenen Grenzen, mächtigen Finanzinvestoren und Internetgiganten ist gewerkschaftliche Gegenmacht und sozial-ökologische Reformpolitik noch möglich.« Gewerkschaften, Sozialdemokratie, Linke, Umwelt- und Sozialverbände sowie soziale Bewegungen würden aus ihren Fehlern lernen. Wenn es ihnen gelinge, »sich auf Grundlinien eines sozial-ökologischen Umbaus zu einigen und dafür gesellschaftlich zu mobilisieren, dann ist eine andere Politik möglich«.

Aus Fehlern lernen ist immer gut. Und auch, sich in der Krise zu solidarisieren und zu mobilisieren, sollte ein allgemeines Credo sein. Nur: Geht das alles auch im Kapitalismus, in einem tief widersprüchlichen System, das letztlich auf eine maximale Profitrate zur Befriedigung einer kleinen gesellschaftlichen Schicht ausgerichtet ist und immer sein wird? Hirschel sagt: Ja, das geht. Ein »linkes Bündnis« könne den »Kapitalismus zähmen« und ihn sogar »perspektivisch überwinden«. Dazu müsse sich aber die »linke Parteienfamilie« zusammenfinden und eine »Linksregierung auf Bundesebene bilden«.

Unter einer »Linksregierung« versteht Hirschel ein »rot-rot-grünes« Bündnis, das auf Bundesebene numerisch lange möglich gewesen wäre, aber an der »mangelnden Bereitschaft der handelnden Akteure« gescheitert sei – und, so muss man hier ergänzen, aufgrund der aktuellen Stimmung des Wahlvolkes aber auch nicht mehr realistisch ist. Im Herbst wird das Bündnis eher ein »schwarz-grünes« sein. Und warum? Nicht nur, weil es in Deutschland derzeit keine gesellschaftspolitischen Mehrheiten für ein »linkes Bündnis« gibt (hier rückt der »Zeitgeist« vielmehr nach rechts), sondern doch wohl auch, weil Bündnis 90/Die Grünen und die SPD keine linken Parteien mehr sind, wenn sie auch in ihren Reihen noch ein paar wenige aufrechte Linke zu verzeichnen haben, wozu in der SPD sicher auch Dierk Hirschel zählt. Die Ausrufung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat hat einmal mehr deutlich gemacht, dass die SPD immer noch nichts gelernt hat.

Das weiß Hirschel im Grunde. Er schreibt: »Ohne eine außerparlamentarische Bewegung, die eine sozial-ökologische Reformpolitik offensiv einfordert, wird die Berliner Republik auch zukünftig nicht links regiert werden.« Da aber eine solche wirkmächtige »außerparlamentarische Bewegung« nicht einmal in Ansätzen vorhanden ist, wird auch in Zukunft nicht links, sondern wirtschaftspolitisch weiter neoliberal in Deutschland regiert werden. Die mittlerweile aufgebaute gigantische Macht- und Kapitalkonzentration in einer vollständig globalisierten Weltwirtschaft unter Kontrolle zu bringen, wie Hirschel sich das wünscht, wird nicht gelingen. Seine dazu entwickelte Agenda für eine fortschrittliche Politik – »gute Arbeit« und gewerkschaftliche Gegenmacht, Ausbau und Modernisierung des Sozialstaats, sozial-ökologischer Umbau, mehr »Europa« (aber anders als heute) sowie Friedenspolitik und humanen Flüchtlingspolitik – enthält gute Ansätze. Sie reichen aber nicht, um die Gesellschaft vom »Gift der Ungleichheit« zu befreien.

In dem flüssig geschriebenen Buch weist Hirschel auch noch auf eine notwendige Wirtschaftsdemokratie als eine »reale Utopie« hin. Hier hätte man sich allerdings mehr Tiefgang und eine gründliche Auseinandersetzung mit den Schriften etwa von Fritz Vilmar gewünscht. Das hätte dem abschließenden Kapitel sicher gutgetan. Auch die Arbeiten der Arbeitsgruppe »Alternative Wirtschaftspolitik«, die seit 1975 durchgängig den neoliberalen Paradigmenwechsel umfänglich kritisiert und viele konkrete Alternativen einer fortschrittlichen Wirtschaftspolitik aufgezeigt haben, um die es auch Hirschel geht, sind leider im Buch nicht berücksichtigt worden. Jedenfalls nicht explizit.