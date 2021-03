Überlastet

Nach der viermonatigen Coronapause bei den Museen hat das Interesse an einer großen Andy-Warhol-Ausstellung die Server des Kölner Museum Ludwig zusammenbrechen lassen. Ab Sonnabend sollten Besucher die ersten Zeitfenster zum Besuch der Ausstellung in der neuen Woche buchen können. Das Interesse war allerdings so groß, dass die Seite laut einer Museumssprecherin innerhalb kürzester Zeit nicht mehr erreichbar war. Am Montag dürfen in NRW Museen, Zoos und weitere Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen, allerdings nur nach Terminbuchung. Das Kölner Museum Ludwig darf immer nur 73 Besucher für zwei Stunden in die Ausstellung lassen. (dpa/jW)