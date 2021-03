Der Spiegel ist zersplittert

Silviu Ghetie / Micro Film 2021 Elternabend, Gerichtsverhandlung und Karneval: Szene aus dem Siegerfilm von Radu Jude

Am vergangenen Freitag ist mit Verkündung der Urteile der Jurys der erste Teil der diesjährigen Berlinale zu Ende gegangen, der »virtuelle«, halböffentliche. Auf dem Bildschirm präsentierte sich das Festival täglich als eine Art Tableau mit kleinen Bildschirmfenstern für die zur Auswahl stehenden Streams. Man kennt das von den großen Tennisturnieren. Wenn es in den frühen Runden simultan noch so viele Matches zu sehen gibt, dass man an der Anzahl verzweifeln könnte, schaut man sich besser keines mehr an, sondern starrt statt dessen stur auf die Ergebnistafel, das Scoreboard.

Der Literaturwissenschaftler (und Filmtheoretiker) Wiktor Schklowski träumte 1928 von einer Art Literatur-Scoreboard. Der Sport, der für die Allegorie herhalten musste, war allerdings nicht Tennis, sondern das Ringen. Auf dieser Rangliste der Literatur hieß es über Isaak Babel (1894–1940): »ein Leichtgewicht«. Babel übrigens wäre als junger Schreiber in Petrograd beinahe als Pornograph verurteilt worden (wegen einer Geschichte über einen Spanner, dem die Leiter zum Badezimmerfenster wegrutscht), er selbst sah darin einen Vorwand: Eigentlich wolle man ihn dafür verurteilen, »die Gesellschaft zu untergraben«. Aber statt des Gerichts, das im März 1917 zusammentreten sollte, urteilte das Volk: »Zusammen mit der Anklageschrift verbrannte es gleich das ganze Gebäude des Kreisgerichts.«

Anspielungen auf Babel gibt es in den Filmen von Radu Jude viele. Dessen Filme bestehen überhaupt aus wenig anderem als aus literarischen Anekdoten. Das ist in seinem im Wettbewerb dieser Berlinale gezeigtem »Babardeala cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging oder Loony Porn)«, Gewinner des Goldenen Bären, nicht anders. Babels Literatur ist darin neben der von Charles Reznikoff (1894–1976) als ein Dokument des Schreckens erwähnt.

Pornographie ist auch so ein Bild des reinen Schreckens, ein Zerrbild des schrecklich Erhabenen. Die radikale Hinstellung des Undarstellbaren. Andererseits ist sie immer auch parodistisch, karnevalesk. Historisch ist das Phänomen der Pornographie an die Aufklärung und die Französische Revolution geknüpft (bspw. wurde Marie Antoinette in Propandakarikaturen als Vagina, die den Staatshaushalt verschlingt, dargestellt). All das ist bekannt, kompliziert, und auch in Judes überladenem Film irgendwie drin.

Er besteht neben Prolog und Epilog aus drei Teilen. Der Prolog ist nichts anderes als ein Point-of-View-Porno. Eine Lehrerin hat ihn mit ihrem Ehemann gedreht. Der Porno gerät versehentlich auf die öffentliche Videoplattform Pornhub. Der erste Teil des Films ist ein langes Flanieren der Lehrerin durch die Straßen von Bukarest. In der Hand hat sie ein Telefon. Sie versucht, die Pornhub-Sache ungeschehen zu machen. Zu spät. Sie läuft durch Shopping Malls, Supermärkte, vorbei an unzähligen Baustellen, geht in einen Buchladen (bekommt Reznikoffs »Testimony« empfohlen), eine Spielhalle. Läuft vorbei am gewaltigen ehemaligen Palast von Nicolae Ceausescu, vorbei an allegorischen Bildern der kommodifizierten und zerstörten Stadt. Sie trifft Leute mit Mundnasenschutzmaske, die fluchen, schimpfen, meckern. Glaubt man dem Film, dann ist der Durchschnitts-Rumäne ungefähr so eine Type wie »Borat«, auf jeden Fall aber obszön wie ein alter Ziegenbock.

Der zweite Teil des Films ist eine Collage, geordnet nach enzyklopädischen Stichpunkten, und enthält den literarisch mythologischen und theoretischen Kern. Er ist Siegfried Kracauers »Theorie des Films« entwendet. Kracauer hat das Ablenkungsmanöver der Filmleinwand mit dem Mythos von Perseus und dem Kopf der Medusa verglichen. Perseus darf bekanntlich der Medusa, deren Kopf er abschlagen soll, nicht ins Auge schauen. Er bedient sich eines Spiegels – dem Schild der Pallas Athene. Kracauer: »Die Moral des Mythos ist natürlich, dass wir wirkliche Greuel nicht sehen und nicht sehen können (…) Unter allen existierenden Medien ist es allein das Kino, das in gewissem Sinne der Natur den Spiegel vorhält und die ›Reflexion‹ von Ereignissen ermöglicht, die uns versteinern würden, träfen wir sie im wirklichen Leben an. Die Filmleinwand (screen) ist Athenes blanker Schild.«

Der dritte Teil des Films ist ein als groteske Gerichtsverhandlung in Masken und betont idiotischen Kostümen inszenierter Elternabend der Schule der Lehrerin. Diese Debatte besteht aus Zitaten, Klischees. Von soziologischer Theorie bis zu antisemitischen Verschwörungsphantasien, »die Juden« wollten den rumänischen Gesellschaftskörper mit Porno vergiften. Die Lehrstückdebatte ohne Lernende endet mit einer karnevalesken Ausflucht. Die Lehrerin wird zur Superheldin Wonder Woman und penetriert mit einem Riesendildo die Mäuler der in ihrem Netz gefangenen konspirierenden Kerle. Tatsächlich erfunden wurde Wonder Woman übrigens von einem Psychologieprofessor in Harvard (William Moulton Marston), einem der Miterfinder des Lügendetektors mit einer Vorliebe für semipornographische Comics.

Doch der Spiegel ist zersplittert. Das Schild der Athene bietet keinerlei Schutz mehr. Der Bildschirm ist zu einem ­Tableau der vielen Bildschirme geworden, oder zu einem Scoreboard, wie der Kritiker es erträumt. Dies gilt auch für die einzelnen Berlinale-Beiträge: Kaum ein Film, der nicht Bilder im Bild, Bildschirme aller Art, gefundenes und zitiertes Material, gefundene oder ausgehändigte Kameras enthielt. Im südkoreanischen Beitrag »Bis ans Ende der Welt« soll eine Gruppe Schülerinnen »das Ende« fotografieren. Sie fährt an den Rand der Stadt Seoul, aber natürlich kann ein Ende der Welt auch dort nicht gefunden werden, allenfalls eine alte Kamera. Zeug. Schrecken.

»Im Mythos selber bedeutet die Enthauptung der Medusa noch nicht das Ende ihrer Herrschaft«, warnte bereits Kracauer.