Bayerische Klüngel

Michael Kappeler/dpa Vertuschung oder Aufklärung: Der Untersuchungsausschuss mit seinem Protagonisten, Ex-Wirecard-Boss Markus Braun (Berlin, 19.11.2020)

Schon mehrfach waren bayerische Behörden im Zuge des Wirecard-Skandals in die Kritik geraten. Nun muss sich die Münchener Staatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösl schwere Vorwürfe gefallen lassen. Allzu leicht hat sich die Juristin von der Führungsriege des mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleisters beeinflussen lassen.

Doch nicht nur in Bayern bekommt der Wirtschaftskrimi eine neue Dimension, sondern auch in den USA. Das legen zumindest Aussagen der Hedgefonds-Managerin Fahmi Quadir nahe, die erwartet, dass es noch viele Anklagen und Verurteilungen geben wird. »Es laufen zahlreiche Ermittlungen der US-Behörden. Die US-Justiz arbeitet mit Insidern zusammen«, hatte die New Yorker Shortsellerin am vergangenen Donnerstag gegenüber der Berliner Zeitung gesagt. Es säßen bereits Leute im Gefängnis, ohne dass dies öffentlich bekannt gemacht worden wäre. Die Ermittlungen würden seitens der Justiz geheimgehalten, »um den Tätern keine Anhaltspunkte zu geben«.

Zurück nach Bayern, Wirecards Heimatsitz. Dort hat sich die erfahrene Staatsanwältin Bäumler-Hösl offenbar im Februar 2019 vom mittlerweile flüchtigen, früheren Wirecard-Finanzvorstand Jan Marsalek in die Falle ­locken lassen. Wie der Focus am zurückliegenden Freitag berichtete, hatte Marsaleks Anwalt seinerzeit eine Nachricht auf Bäumler-Hösls Anrufbeantworter hinterlassen, laut der der Konzern von Spekulanten attackiert und erpresst werde. Ein ehemaliger Mitarbeiter sitze bereits im Flugzeug nach London, um den Angriff zu unterstützen, hieß es. Und Redakteure der Nachrichtenagentur Bloomberg hätten sechs Millionen Euro gefordert, damit sie sich nicht mit negativer Berichterstattung an der Kampagne beteiligen. Es gelte also schnell zu handeln, sollte das damalige Aushängeschild der bundesdeutschen Start-up-Szene geschützt werden.

Marsaleks Coup ging auf: Kurz nachdem die Nachricht bei Bäumler-Hösl eingegangen war, informierte diese die Finanzaufsicht Bafin und teilte auch mit, dass offenbar ein gewisser Matthew Earl in die Sache verstrickt sei. Den kenne sie, da sie bereits gegen ihn ermittelt habe. Earl ist Aktienhändler und wird in der Londoner City flapsig »der dunkle Zerstörer« genannt. Bereits 2016 hatte er mit dem »Zatarra Report« Hinweise auf dubiose Zahlungsvorgänge bei Wirecard öffentlich gemacht. In den folgenden Jahren hatten insbesondere Berichte der Financial Times die Zweifel an der Seriosität des Geschäftsmodells wachsen lassen. So stand der Konzern bereits Anfang 2019 auf der Kippe. Doch auf Bäumler-Hösls Eingabe hin hatte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin Leerverkäufe von Wirecard-Aktien untersagt.

Die Erpressungsversuche waren offenbar erfunden. Ebenso die Sache mit dem nach London geflogenen Exmitarbeiter. Doch niemand prüfte die Informationen von Marsaleks Anwalt – schließlich arbeite dieser in einer renommierten Münchener Kanzlei, so Bäumler-Hösl – dennoch griff die Bafin zu Wirecards Gunsten ein. Durch das Verbot wurde der Aktienwert vor dem Absturz geschützt. Zudem wurde an der Legende von Wirecard als Spekulantenopfer weitergesponnen.

Im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestags stießen die Erkenntnisse über die Rolle der Staatsanwältin selbst bei den Abgeordneten der Regierungsfraktionen auf Empörung und Unverständnis: »Vor allem entsetzt sind wir über den fehlenden Aufklärungswillen der Staatsanwaltschaft und der bayrischen Landesregierung«, heißt es in einer Stellungnahme der SPD. Auch der CSU-Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Hans Michelbach, gab sich irritiert: »Die ungeprüfte Weitergabe abstruser Vorwürfe von Wirecard durch die Staatsanwaltschaft in München Mitte Februar 2019 ist ein unglaublicher Vorgang und bedarf dringend der kritischen Aufarbeitung.« Die Bafin wiederum habe, so Michelbach weiter, »ganz offensichtlich nicht objektiv gehandelt, sondern sich als Schutzpatron von Wirecard verstanden«.

Kritisch gesehen wird die Funktion der Aufsichtsbehörde auch seitens der Bundesbank, die sich am Freitag im Ausschuss von dem Leerverkaufsverbot distanzierte. So sagte deren Bereichsleiter für Finanzstabilität gegenüber den Abgeordneten, man habe keine Gefahr für die Finanzstabilität gesehen, die ein solches Verbot begründe.

Selbst das Kanzleramt, das Wirtschafts- und das Finanzministerium sind in den Skandal verstrickt. Deren Rolle will der Ausschuss Ende April näher beleuchten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll am 23. ­April als Zeugin auftreten. In den Tagen zuvor sollen bereits Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Parlamentariern Rede und Antwort stehen.