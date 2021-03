Demaskierte Auftragnehmer

imago images/Mario Aurich Gutes Geschäft: Produktion und Vertrieb medizinischer Schutzmasken

Beim Ausbruch der Coronapandemie fehlte es in Deutschland an nötiger Schutzkleidung. Die Produktion und der Vertrieb medizinischer Masken unterliegen der staatlichen Kontrolle. Im Frühjahr 2020 tätigte die Bundesregierung hingegen Panikkäufe bei Anbietern. Im März teilte Berlin mit, Masken müssten nicht mehr die europäische CE-Kennzeichnung als Prüfstandard tragen. Bedingung sei einzig, dass die Hersteller mindestens 25.000 Stück liefern könnten und von Behörden in den USA, Kanada, Australien oder Japan als »verkehrsmäßig« eingestuft wurden und damit ungefähr dem Schutzstandard der EU entsprachen.

Das deutsche Medizinproduktegesetz sieht eine Sonderregelung vor, nach der Unternehmen eine Sonderzulassung für medizinische Masken beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beantragen können. Der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (CDU) soll Herstellern gegen Provision Kontakte zum Gesundheitsministerium vermittelt haben, damit sie in den Genuss lukrativer Regierungsaufträge kamen. Die Immunität des Abgeordneten ist mittlerweile aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

In einer auf den 11. Dezember datierten, vom BfArM erstellten Liste, die jW exklusiv vorliegt, ist zu entnehmen, welche Stellen Sonderanträge zu medizinischen Masken gestellt haben. Unter den Namen der Antragsteller sind solche, die man im Bereich medizinischer Schutzausrüstung nicht erwarten würde.

Auf der Liste der Antragsteller steht unter anderem das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Es beantragte erfolgreich eine Sonderzulassung für »Atemschutzmasken« des Herstellers »Chemi Pharma Medical« aus Al-Minufiyya in Ägypten. Zuständigkeitshalber nahm das bayerische Wirtschaftsministerium für das bayerische Gesundheitsministerium Stellung hierzu. Im Frühjahr 2020 sei in Deutschland das Angebot an Masken »aus seriösen Quellen eingeschränkt und mit nicht abzuschätzenden Lieferzeiten verbunden« gewesen. Man habe daher die Sonderzulassung für »eine Million Atemschutzmasken als Schutzausrüstung für medizinisches Personal« beantragt, deren Beschaffung aufgrund von Dringlichkeit nicht ausgeschrieben worden sei, geliefert von der Zettl Interieur GmbH.

Auch die Stadt Bottrop stellte einen Antrag, dem allerdings nicht stattgegeben wurde. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher der Stadt: »Der Stadt Bottrop wurde über eine Partnerstadt in China eine Lieferung von medizinischen Masken angeboten. Aufgrund der Beschaffungsproblematik medizinischer Masken zu der damaligen Zeit wurde die Sonderzulassung beim BfArM beantragt.« Es habe sich um »medizinische Masken nach FFP-2-Standard handeln« sollen, was jedoch durch das BfArM »nicht bestätigt« worden sei, weshalb die Sonderzulassung abgelehnt worden sei. Dabei sei der Personalaufwand für die Aktion »mit einer Arbeitsstundenanzahl im einstelligen Bereich überschaubar« gewesen.

Auch Großkonzerne bemühten sich um Sonderzulassungen: Beim BfArM wurden die BMW AG, die bekannten Bekleidungshersteller Trigema und Falke und der Autobauer Mercedes-Benz vorstellig. Bei BMW hieß es in einem Pressetext von Mai 2020, der Konzern habe in »zwei Produktionslinien mit Tageskapazität von je 100.000 Masken, Fertigung im Dreischichtbetrieb mit bis zu 15 Mitarbeitern« fertigen lassen. Es habe sich dabei um die »Deckung des Eigenbedarfs zum Gesundheitsschutz der BMW-Group-Mitarbeiter« und um die »Entlastung des externen Beschaffungsmarkts« gehandelt. BMW stelle gemeinsam mit einem globalen Lieferantennetzwerk Behörden Expertise zur Verfügung, »um bei der Beschaffung medizinischer Güter zu unterstützen«.