Sarkozys Ehre

AP Photo/Christophe Ena/dpa »Nur der Republik dienen«: Nicolas Sarkozy, damals Staatschef Frankreichs, bei einer Zeremonie 2007 in Paris

Bei Frankreichs Karikaturisten hat der frühere Präsident Nicolas Sarkozy seit vergangenem Montag einen neuen Status. In den Zeichnungen des niederländischen Künstlers Bernard Willem Holtrop etwa, der seit 40 Jahren für die Tageszeitung Libération das politische Leben im Land auf den Punkt bringt, tritt der vor einer Woche zu einer Haftstrafe von drei Jahren – zwei davon auf Bewährung – Verurteilte nur noch in Ketten und in Begleitung eines Polizisten auf. »Willems Auge«, wie das einst vom Philosophen Jean-Paul Sartre gegründete Blatt Holtrops tägliche Rubrik nennt, hat erkannt, was den sogenannten Staatsmann Sarkozy am meisten schmerzt: Das Urteil, das die 32. Große Strafkammer der Pariser Gerichtsbarkeit am 1. März fällte, macht ihn zu einem gewöhnlichen Kriminellen – vorerst jedenfalls. Denn Sarkozy ist angetreten, in der Revision seine »Ehre« und seinen »Ruf« zu verteidigen. Welchen Ruf?

»Ehre« ist ein weiter und vager Begriff. Er wird in der Welt des Raubtierkapitalismus in ansonsten leeren Phrasen ebenso verbraucht wie in den sprachlichen Niederungen der sizilianischen Mafia. Wer hat jemals den Begriff »Ehre« als das definiert, was eine vielfach in Skandale und Affären verstrickte »Bête politique«, wie die Franzosen den unermüdlichen Strippenzieher nennen, darunter versteht: Sarkozy, das ist nicht erst seit seinen Verteidigungsreden vor dem Strafgericht klar, wähnt sich in einer Gruppe Menschen, die von Geburt an für Höheres bestimmt waren. Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bocsa, ehemaliger Präsident der Republik Frankreich und in den fünf Jahren seiner Amtszeit ex officio Coprince von Andorra, ging am vergangenen Montag kopfschüttelnd aus dem Saal, der zum ersten Mal einen Staatschef der »Fünften Republik« auf der Anklagebank gesehen hatte. Wenig später versprach er, in der Revision werde vor allem »die Wahrheit« ans Licht kommen.

Diese Arbeit haben polizeiliche Ermittler, Staatsanwälte und Untersuchungsrichter in sechs Jahren bereits erledigt und dabei einen Aktenberg aufgeschichtet, der nun neben »Sarkos« weiteren Affären die Archive der Justiz füllt. Schon am 17. März wird sich der Mann, der angibt, zur Hälfte ungarischer Protestant, zu einem Viertel griechischer Jude und zum verbliebenen Viertel französischer Katholik zu sein, in einer anderen Sache verteidigen müssen: Das dann zu verhandelnde Dossier trägt den Namen »Bygmalion« und betrifft den Präsidentschaftswahlkampf des Kandidaten Sarkozy von 2012. Der soll mit geschätzt rund 50 Millionen Euro mehr als das Doppelte dessen gekostet haben, was das französische Wahlgesetz erlaubt. Auch hier wird Sarkozy »seine Ehre« ins Spiel bringen, was bei ihm heißt, dass er »die Wahrheit« sagt und von den Umtrieben seiner Kampagnenmanager »rein gar nichts gewusst« hat.

Zurück zum Urteil vom 1. März. Die Richter sprachen den Angeklagten schuldig. Wegen »Korruption und unerlaubter Einflussnahme«. Auch sein langjähriger juristischer Wegbegleiter, der prominente Pariser Anwalt Thierry Herzog, wurde zu drei Jahren Gefängnis, davon zwei auf Bewährung verurteilt. Der dritte Verurteilte, der einstige Oberste Richter Gilbert Azibert, gleiches Strafmaß, schien der Staatsanwaltschaft eher ein Opfer als ein Täter zu sein. Sarkozy und Herzog wollten im Frühjahr 2014 mit seiner Hilfe erfahren, welche Argumente die Justiz in einer anderen, noch älteren Geschichte sammelte. Es ging um die Frage, ob Sarkozy und seine Leute die altersbedingte Demenz von Liliane Bettencourt, Milliardenerbin des Kosmetikgiganten L’Oréal, womöglich schamlos ausgenutzt hatten, um ihr 2006 und 2007 viel Geld für »Sarkos« damals ersten Präsidentschaftswahlkampf abzuschwatzen.

Weil sich seit der Ermordung des libyschen Staatschefs Muammar Al- Ghaddafi im Jahr 2011 mehr und mehr der Verdacht erhärtete, Sarkozy habe eben diese Kampagne eventuell auch mit einem bis zu 50 Millionen Euro fetten Paket aus der privaten Schatulle des Revolutionsführers bezahlt und gewonnen, ermittelte die Justiz parallel in dieser Affäre, genannt »libysche Finanzierung«. Die Ermittler hörten Telefongespräche des Kandidaten mit seinem Anwalt ab – und stießen auf die später so genannte Affäre Bismuth. Ahnend, dass ihnen die Justiz dicht auf den Fersen war, hätten sich die beiden »engen Freunde, sozusagen Brüder«, wie Sarkozy ihr Verhältnis beschrieb, einen geheimen Telefonanschluss unter dem Namen »Paul Bismuth« eintragen lassen.

Auch diese Verbindung war nicht lange geheim. Die abgehörten Gespräche machten – für Ermittler und Richter – klar, dass Mandant und Anwalt den Richter korrumpierten. Azibert, offenbar ein Mann, der den Begriff »Ehre« ebenso weit auslegte wie seine Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung, wollte gerne einen Posten im Operettenstaat Monaco, in dessen Justizgremien auch Franzosen gerne gesehen sind. »Sarko« versprach, sich dafür einzusetzen. Nicht direkt, sondern über den Anwalt Herzog – »Sarko« war immer ein sehr vorsichtiger Politiker –, einem, wie der frühere Staatschef treuherzig im Gerichtsaal vortrug, »alten Freund« des Richters Azibert. Das habe er immer getan, »40 Jahre lang« habe er sich um Freunde gekümmert, ihnen »geholfen«, in Treue und ohne Hintergedanken.

Sarkozys »Freundschaft« unter Gleichgestellten ging so weit, dass er bis zum vergangenen Montag auch den gegenwärtigen Präsidenten Emmanuel Macron, der eigentlich ein politischer Konkurrent ist, gerne beriet und ihm sogar den einen oder anderen Minister im Dienst der neoliberalen, rechten Sache unterschob. Eine »Ehre« für Sarkozy, einem Macron und damit selbstverständlich »nur der Republik zu dienen«, wie er in seinen vielen, millionenfach verlegten und hochbezahlten Büchern stets zu schwören bereit war.