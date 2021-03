An der Mailänder Scala ist es zu einem größeren Coronaausbruch gekommen. Im Ballett des berühmten Opernhauses seien 35 Mitglieder der Tanztruppe sowie drei Mitglieder des Leitungsteams positiv getestet worden, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag schrieb. Da es auch positive Coronatests bei Sängern gegeben habe, seien Proben ausgesetzt worden. Für das Publikum sind die Theater in Italien geschlossen. Doch die Häuser arbeiten oft weiter, um Aufführungen ins Netz zu stellen. Die Regierung in Rom hatte diese Woche angekündigt, dass die Häuser in Regionen mit moderatem Ansteckungsrisiko Ende März wieder für das Publikum öffnen dürften. (dpa/jW)