Schweizerisches Sozialarchiv/F Fb-0013-13 »Wer kämpft gegen Mietwucher, Zollwucher, Kriegsgefahr – nur Kommunisten«: Wahlkampf der KPS, Zürich 1926

Es geschah in Zürich, nur wenige Meter von jenem Haus entfernt, in dem einige Jahre zuvor Lenin gelebt hatte: Am 5. und 6. März 1921 wird im Restaurant »Eintracht«, einem Gewerkschaftshaus, die Kommunistische Partei der Schweiz (KPS) gegründet. 173 Delegierte kommen aus den verschiedenen Landesteilen zusammen. Sie wählen den Basler Franz Welti zu ihrem Vorsitzenden, schaffen sich einen Vorstand, in dem viele ehemalige Sozialdemokraten Platz finden. Die Partei macht es sich zur Aufgabe, den Kapitalismus mit allen Mitteln zu zerschlagen. »Selbst mit den Waffen in der Hand«, wie es die Kommunisten ein Jahr später in ihr Programm schreiben werden. Doch soweit kommt es nicht.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges war auch die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) von Erschütterungen erfasst worden, obgleich die Schweiz an keinen Kampfhandlungen teilnahm. Entgegen ihren Versprechen rief die SPS die Arbeiterschaft nicht zum Sturz des Kapitalismus auf, sondern wählte eine Politik des Burgfriedens mit dem Bürgertum. Als es 1918 zum größten Generalstreik der Schweizer Geschichte kam, verhielt sich die Partei zunächst zögerlich, setzte sich dann an die Spitze der Bewegung, nur um den Ausstand nach vier Tagen aus Angst vor der Reaktion der Regierung abzubrechen. Für viele Parteilinke ein Schock.

Entschluss zum Bruch

Zur Spaltung kommt es aber erst, als sich die SPS entscheidet, nicht in Lenins Dritte Internationale einzutreten, den Verbund revolutionär gesinnter Arbeiterparteien. Viele Linke erkennen ihre »SP« nicht mehr wieder. Ein letztes Mal treten sie auf einem Parteitag im Dezember 1920 auf – um der Parteileitung Verrat vorzuwerfen. Tatsächlich hatte sich die Dritte Internationale kurz zuvor in einem von Grigori Sinowjew verfassten Brief an sie gewandt. In dem hieß es, dass es sich bei der SPS um eine Partei handle, »deren Führer typische Bourgeois sind, die eine sozialistische Maske tragen«. Rund 6.000 Parteilinke treten in der Folge aus, in einigen Regionen wie Basel gar die Mehrheit der Sozialdemokraten. Im März vereinigen sie sich schließlich mit der einige hundert Personen umfassenden Gruppe von »Altkommunisten«, die sich schon zuvor von der SPS getrennt hatten, zur Kommunistischen Partei der Schweiz.

Energisch agitiert die KPS die Arbeiterschaft. Während sich die Sozialdemokratie und die von ihnen dominierten Gewerkschaften auf den Weg Richtung »Sozialpartnerschaft« begeben, ermuntern die Kommunisten zum Streik. Bemerkenswert in der Hinsicht, allerdings auch einzigartig: Mit Unterstützung der KPS treten 1932 Heizungsmonteure in Zürich acht Wochen lang in den Ausstand. Die Auseinandersetzung endet letztlich in einem blutigen Polizeieinsatz, bei dem ein Arbeiter getötet wird.

Politisch wirbt die KPS für ein gutes Verhältnis zum revolutionären Russland. Und bereits früh warnt die Partei vor dem aufkommenden Faschismus. So sind die Kommunisten in den 30er Jahren maßgeblich daran beteiligt, eine Schweizer Brigade von rund 800 Freiwilligen nach Spanien zu entsenden – zur Verteidigung der Republik gegen Franco. Als einzige Partei verweigert die KPS kurz vor dem Zweiten Weltkrieg Aufrüstungskredite. Zwar unterstütze man den Kampf gegen die Faschisten, heißt es dazu von der Partei. Doch »dieser Regierung, die die militärischen Rüstungen nicht unzweideutig gegen die faschistischen Bedroher richtet«, bewillige sie die Kredite nicht.

Doch die Kraft der KPS bleibt gering. Nur in einzelnen Hochburgen wird sie stark, in den französisch- und italienischsprachigen Landesteilen fasst sie nie wirklich Fuß. Bei nationalen Wahlen kommt die KPS nicht über zwei Prozent hinaus. So bleibt sie eine kleine Partei, die nur bedingt auf Streiks, Wahlen oder Volksabstimmungen Einfluss nehmen kann. Zum Teil ist die Schwäche selbstverschuldet. Immer wieder mahnt die Dritte Internationale einen Umbau der Partei an: weg von Ortsgruppen, hin zu Betriebsgruppen. Die Kommunisten sollen an ihren Arbeitsorten tätig werden. Doch die Umstellung überfordert die KPS, diverse Anläufe scheitern. Intern dominieren Fraktionskämpfe zwischen jenen, die jegliche Eigenheiten des Schweizer Kapitalismus abstreiten – etwa ein besonders starker kleinbürgerlicher Einfluss auf die Arbeiterschaft –, und ihren Gegnern, die die Besonderheiten teils überbetonen. Ein steter Streitpunkt ist auch die Haltung zur Sozialdemokratie.

Stärker als all das lastet aber der Druck von außen auf der Partei. Ihr schlägt der erbitterte Hass des Bürgertums entgegen. Polizeiaktionen gegen die KPS sind an der Tagesordnung, immer wieder wird auch ihre Zeitung Kämpfer verboten. 1932 werden Kommunisten aus dem Staatsdienst ausgeschlossen, einige Jahre später beginnen Westschweizer Kantone, die Partei zu verbieten. Die Hetze mündet im November 1940 im Verbot der gesamten Partei durch den Bundesrat. Auf Unterstützung durch die Gewerkschaften oder die Sozialdemokratie kann die Partei nicht rechnen. Im Gegenteil: Schon 1921 hatte etwa die Metallergewerkschaft SMUV Kommunisten aus ihren Reihen ausgeschlossen. 1927 wurde gar eine ganze Basler Gliederung des Gewerkschaftsbundes abgestoßen, in der die Genossen die Mehrheit hatten. Wie weit die Ausschlusswut ging, zeigt eine Anekdote aus der Kleinstadt Olten. Hier organisiert 1936 der weitgehend isolierte Kommunist Otto Moning eine Informationsveranstaltung für Erwerbslose. Die Folge sind wütende Artikel in der Gewerkschaftspresse, Monings Ausschluss aus dem SMUV sowie eine Erklärung des SMUV-Präsidenten Konrad Ilg, weshalb der Kommunist rausgeworfen werden müsse.

Ihrer Zeit voraus

Nach ihrem Verbot arbeitet die KPS im Untergrund weiter, agitiert unter anderem für die Einführung einer Volksrente. Sie knüpfte Kontakte zu linken Sozialdemokraten in der französischen Westschweiz, deren Organisation ebenfalls mit einem Verbot belegt wird. Erst 1944 können die Genossinnen und Genossen wieder legal arbeiten. Aus Furcht vor der anrückenden Roten Armee lässt die Regierung die Gründung einer neuen Arbeiterpartei zu, der Partei der Arbeit der Schweiz (PdA). Die verkündet bei ihrer Entstehung eine »sozialistische Regeneration«. Doch rasch setzt wieder ein wütender Antikommunismus ein. Heute ist die PdA eine kleine Organisation mit weniger als 1.000 Mitgliedern, deren wenige Hochburgen in der Westschweiz liegen.

Das Erbe der KPS tritt die PdA ohnehin nur bedingt an. Doch bereits bei der Parteigründung erklären die Genossinnen und Genossen, dass sie nicht »auf das Programm der Kommunistischen Partei verpflichtet« seien. Und so wird noch heute mit der Tradition der KPS umgegangen. Anlässlich des 100jährigen Jubiläums fragte kürzlich die Wochenzeitung WOZ die PdA-Stadträtin Zora Schneider, ob das Erbe der Kommunisten auch ihres sei. Schneiders Antwort: »Nein, nicht unbedingt. Die PdA ist zwar eine Nachfolgepartei der KPS, die 1940 verboten wurde, aber unser Gründungsjahr ist 1944.« Darin dürfte die Tragik des Kommunismus in der Schweiz liegen: Mit der KPS entstand eine Partei, die in ihrer Entschlossenheit und Kompromisslosigkeit vor 100 Jahren ihrer Zeit voraus war – und es noch heute ist.