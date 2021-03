Mick Bello Frisches Gemüse, dazu etwas Godard: Gwen (Nozipho Mclean) in der Küche vor einem bedeutungsvollen Filmplakat

Am 13. Mai 1985 kam es in einem mehrheitlich von Afroamerikanern bewohnten Viertel von Philadelphia zu einem Feuer, das als die schlimmste Brandkatastrophe gilt, von der je eine Wohngegend der US-amerikanischen Großstadt heimgesucht wurde. Auslöser war die Belagerung eines Reihenhauses durch fünf Hundertschaften der Polizei, die bei einem Schusswechsel in anderthalb Stunden 10.000 Schuss Munition verballerten. Daraufhin wurde aus einem Polizeihubschrauber eine improvisierte Bombe abgeworfen, um einen schusssicheren Ausguck auf dem Hausdach zu zerstören. Statt dessen geriet das ganze Dach in Flammen, woraufhin der Leiter der städtischen Polizei die Löscharbeiten hinauszögerte, um die Hausbewohner zur Aufgabe zu zwingen. Schließlich waren 61 Reihenhäuser komplett zerstört und elf Menschen im belagerten Haus tot, darunter fünf Kinder.

An diese Katastrophe erinnert im Spielfilm »The Inheritance« nun eine knapp 20minütige Sequenz, die kurze Ausschnitte aus der damaligen Live-Berichterstattung des Lokalfernsehens einstreut sowie Fotos der dem Erdboden gleichgemachten Häuserzeilen. Vor allem lässt Regisseur Ephraim Asili aber in diesem Zusammenhang eine Frau und einen Mann auftreten, die jenen Tag vielleicht nur überlebten, weil sie bereits inhaftiert waren: Debbie und Michael Africa. Als Mitglieder der afroamerikanischen Aktivistengruppe MOVE, die die Polizei an jenem fatalen Tag im Visier hatte, waren sie schon 1978 in eine andere Belagerung geraten, die im Tod eines Polizisten mündete und neun Mitgliedern von MOVE Strafen bis zu 100 Jahren Haft eintrug. Erst wenige Monate vor Drehbeginn dieses Films sind Debbie und Michael Africa freigekommen.

Der 1979 geborene Asili war zwar kein MOVE-Mitglied, aber er betont in Interviews, dass die Kommune, der er sich als junger Erwachsener in Philadelphia anschloss, stark von jener immer noch bestehenden Splittergruppe inspiriert war und dass seine Sympathien ungebrochen sind. Um so mehr fällt aber auf, dass die Ausführungen von Debbie und Michael Africa zur Philosophie des MOVE-Gründers John Africa – der seinen Anhängern auch durch die Wahl dieses Nachnamens zum Vorbild wurde – ziemlich vage bleiben. Dabei wird der Begriff des Naturrechts sehr eigenwillig gebraucht, und die Sorge um sich selbst zur Wurzel gesellschaftlicher Veränderung erklärt. Erst recht knapp bleiben Hinweise auf eine widersprüchliche Technikfeindschaft: Aus einem kurzen Fernsehausschnitt ist zu schließen, dass von der Gruppe zumindest in den 1970ern Elektrizität noch abgelehnt wurde, nicht aber der Gebrauch von Autos und Telefonen.

Bezeichnenderweise bleiben auch Asilis Interviewaussagen zur ideologischen Ausrichtung jener Kommune, in der er einst selbst lebte, wolkig: »Wir waren nicht im exakten Sinne ein marxistisches Kollektiv.« Gerade diese Unbestimmtheit ist in dem ersten Langfilm, den er nach mehreren kurzen Experimentalfilmen gedreht hat, offenbar Programm. Indem er schon zu Beginn allerlei alte Bücher und Schallplatten ins Bild rückt, scheint er möglichst umfassende Referenzen zur Geschichte des afroamerikanischen politischen Aktivismus herstellen zu wollen.

Dieser um Inklusivität bemühte Ansatz steht indes in bemerkenswertem Widerspruch zur koketten maoistischen Linientreue jenes Filmklassikers, bei dem »The Inheri­tance« unverhohlen stilistische Anleihen macht. Jean-Luc Godards »Die Chinesin« wird nicht nur durch ein unübersehbares Filmplakat zitiert, sondern beispielsweise auch durch den prägnanten Gebrauch von Primärfarben bei der Gestaltung des Studiosets und dadurch, dass beim Vorlesen aus Textquellen einzelne Passagen wiederholt werden. Bezeichnenderweise ist – wie beim Vorbild von 1967 – auch immer wieder eine Schultafel prominent im Bild.

Für die unverhohlen didaktische Absicht des Films liefert eine Spielhandlung, die in groben Zügen die Gründung von Asilis Kommune nachzeichnet, einen denkbar dünnen Aufhänger: Ein junger Mann namens Julian (Eric Lockley) bezieht das Haus, das er von seiner Großmutter geerbt hat. Er bittet seine Freundin Gwen (Nozipho McClean), bei ihm einzuziehen. Und bald ist das Kollektiv auf ein halbes Dutzend angewachsen. Man diskutiert und streitet über die Benutzung des Badezimmers und jenen Teil des Kühlschrankinhalts, der nicht zur gemeinsamen Nutzung bestimmt ist. Schließlich wird ein Nachbarschaftsfest veranstaltet – bei dem die Nachbarschaft freilich weitgehend unsichtbar bleibt, da Asili keinen Dreh vor Ort finanziert bekam und statt dessen ein kleines Studio nutzen musste. Dem Filmemacher, der hinter der Kamera alle erdenklichen Funktionen ausfüllen musste, stand das Studio offenbar nur vier Tage zur Verfügung, um so erstaunlicher wirkt das lockere Zusammenspiel des aus Profis und Laien zusammengestellten Ensembles. Dies gilt auch für den Umstand, dass die ungewöhnliche Verknüpfung von Spielszenen, dokumentarischem Material und »realen« Auftritten von Figuren der Zeitgeschichte (sowie den Dichterinnen Ursula Rucker und Sonia Sanchez) hier eine verblüffende Selbstverständlichkeit erreicht – mit dem gewünschten Effekt, vergangene politische Kämpfe immerhin ansatzweise dem Vergessen zu entreißen.