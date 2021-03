Ölpreis im Aufwind

Ricardo Rojas/REUTERS Sind die Ölpreise nur heiße Luft? Leere Fässer werden in Santo Domingo gehortet

Der Ölpreis für den international wichtigsten Orientierungspunkt, die Sorte Brent ­Crude, schoss am Donnerstag um mehr als fünf Prozent in die Höhe und lag zum Börsenschluss bei 67,55 Dollar pro Barrel (159 Liter). Ursächlich für die Kursgewinne war die Entscheidung der »OPEC plus« am selben Tag, ihre restriktive Förderungsstrategie, die sie am 12. April 2020 beschlossen hatte, einstweilen nicht zu verändern. Vor genau einem Jahr kostete ein Barrel Brent Crude zwar immerhin noch 51 Dollar, aber die Ölpreise befanden sich wegen der Auswirkungen der Coronakrise in einem steilen Sinkflug. Brent erreichte seinen Tiefpunkt am 9. April 2020 mit 26 Dollar pro Barrel. Der für Nordamerika, also die USA und Kanada, maßgebliche Richtwert WTI (West Texas Intermediate) lag im April 2020 tageweise sogar im Minusbereich. Das heißt, man musste kräftig zuzahlen, um seine Ölvorräte ganz schnell loszuwerden.

Das war aber nur spekulations- und buchhaltungstechnisch bedingt und daher wenig aussagekräftig. Tatsächlich erreichte WTI seinen Tiefpunkt in den letzten Apriltagen des vorigen Jahres mit etwas unter 13 Dollar pro Barrel. Zum Vergleich: WTI notierte am Freitag morgen dieser Woche mit 64,78 Dollar pro Barrel. Zwischen 2011 und Sommer 2014 musste man für WTI mehr als 100 Dollar pro Barrel bezahlen. Darauf folgte jedoch ein steiler Abstieg, der erst im Februar 2016 aufgefangen und umgekehrt werden konnte.

Im Vergleich mit den Ölpreisen muss das Glück am Spieltisch geradezu berechenbar erscheinen. Trotzdem folgen die Ölpreise einer erkennbaren Logik, auch wenn diese aus einem Gemisch von wirtschaftlichen, spekulativen, politischen und materiellen Faktoren – wie aktuell den Reaktionen auf die Coronakrise – resultiert. Seit Ende April 2020 steigen die Ölpreise kontinuierlich wieder an. Zwar nicht ohne kurze Rückschläge, die in den Grafiken kleine Schwankungen hinterlassen, aber insgesamt dennoch stetig. Wesentlich dafür sind die Entscheidungen der großen Ölproduzenten, die seit 1960 in der Organisation erdölproduzierender Länder (OPEC) und seit 2016 oder 2017 als »OPEC plus« kooperieren. Zusammengenommen repräsentiert diese Arbeitsgemeinschaft 23 Staaten: 13 Mitglieder der OPEC, darunter Saudi-Arabien als weltgrößter Erdölexporteur, und zehn Nichtmitglieder, an deren Spitze eindeutig Russland steht.

Realistisch betrachtet fallen alle wichtigen Entscheidungen hauptsächlich zwischen Riad und Moskau. Die USA als größter Erdölproduzent der Welt – aber wegen ihres enormen Eigenverbrauchs noch längst nicht größter Exporteur des Rohstoffs – haben sich bisher allen Werbungen der »OPEC plus« widersetzt, sie in Vereinbarungen über die globale Fördermenge einzubinden. Dabei wird es wahrscheinlich auch in Zukunft bleiben. Aber das ändert nichts daran, dass auch die Produzenten der Vereinigten Staaten den Regeln von Angebot und Nachfrage folgen. Statt vor der Krise zwölf Millionen Barrel pro Tag (bpd) werden in den USA nur noch wenig mehr als zehn Millionen bpd gefördert. Auch das trägt selbstverständlich zum relativ hohen Niveau der Ölpreise bei.

Zum Hintergrund gehört aber auch, dass der nordamerikanische Bedarf in den letzten Monaten aufgrund eines extrem harten Winters erheblich gestiegen war. Die Staaten der »OPEC plus« hatten im April 2020 vereinbart, ihre gemeinsame Erdölförderung um zunächst 9,7 Millionen bpd zu senken. Die Produktion sollte in den folgenden Monaten schrittweise wieder hochgefahren werden. Die Beschlusslage der vorangegangenen Konferenz der »OPEC plus« Anfang Januar beruhte auf der Voraussetzung, dass die Reduzierung der Fördermenge inzwischen nur noch bei ungefähr sieben oder 7,5 Millionen bpd lag. Diese Vorgabe wurde im Kern beibehalten, aber mit der freiwilligen Festlegung Saudi-Arabiens, bis Ende März zusätzlich eine Million bdp in der Erde zu lassen, so dass sich für die verabredete Senkung eine Summe von über acht Millionen ergab. Andererseits wurde eine Sondergenehmigung für Russland und Kasachstan vereinbart, ihre Förderung um zusammen 125.000 bpd zu steigern.

Diese Ausgangslage wurde am Donnerstag für den Monat April bestätigt. Damit hat sich anscheinend die saudiarabische Sichtweise durchgesetzt. Zwar geht die aktuelle Prognose der OPEC davon aus, dass die Nachfrage nach Erdöl im laufenden Jahr um 5,4 Millionen bpd auf 96,4 Millionen bpd zunehmen wird. Das entspräche, nach den Berechnungen der Organisation, einer sechzigprozentigen Erholung von den schweren Verlusten des Vorjahres. Der saudische Ölminister Abdulasis bin Salman argumentierte während der »OPEC plus«-Konferenz dennoch, und offenbar erfolgreich, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten trotz der massenhaften Ausbreitung von Tests und Impfungen »unvorhersehbar und ungewiss« sei.