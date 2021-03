»Das war eine klare Strafaktion«

Marijan Murat/dpa Geflüchteter aus Kamerun hält zu Beginn des Prozesses ein Schild mit der Aufschrift »Black Lives Matter« (Schwarze Leben zählen) in den Händen (Stuttgart, 18.2.2021)

Sie vertreten den Kameruner Alassa Mfouapon, der das Land Baden-Württemberg vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart wegen eines Polizeieinsatzes in der Landeserstaufnahmeeinrichtung, LEA, Ellwangen am 3. Mai 2018 verklagt hat. Was ist der Hintergrund?

Unser Mandant war damals in der LEA untergebracht und hat sich dort unter anderem als Dolmetscher engagiert, hat den Kontakt zu sozialen Einrichtungen gehalten und war einer der Sprecher der Geflüchteten. Mit der Klage wollte er unter anderem die Rechtswidrigkeit der polizeilichen Maßnahmen gegen seine Person bei diesem Einsatz feststellen lassen.

Der Einsatz in Ellwangen war sehr brutal und sorgte damals für bundesweite Schlagzeilen. Wie lief er ab?

Die Polizei hatte alles am Start, was gut und teuer ist: SEK, Hubschrauber, Polizeihunde, rund 500 Beamte. Sie kamen kurz nach fünf Uhr morgens. Die Türen zu einem Drittel von 120 Zimmern wurden mit Rammböcken aufgebrochen, mit brachialer Gewalt drang die Polizei in die Zimmer ein. Die Leute wurden im Schlaf überrascht, einige Bewohner sind in Panik aus dem Fenster gesprungen.

Auslöser des Einsatzes am 2. Mai war eine Nacht-und-Nebel-Abschiebung in der Einrichtung am 30. April 2018, also drei Tage zuvor.

Es sollte ein Togoer nach Italien abgeschoben werden. Die Polizei hat ihn aus seinem Zimmer geholt und ihm Handfesseln angelegt. Und gegen diese Maßnahme gab es einen lautstarken, aber friedlichen Protest. Die beiden Beamten haben es mit der Angst bekommen, sind abgezogen und haben den Togoer in Handschellen stehenlassen. Erst eine Stunde später kam ein Security-Mitarbeiter und nahm sie ihm ab. Die Handschellen, die verschwunden sind, sind der einzige messbare Schaden, der bei dieser angeblich aufstandsähnlichen Situation in Ellwangen entstand. Alles was später behauptet wurde – dass es Angriffe auf Polizisten, Beschädigungen an Polizeifahrzeugen gegeben hatte –, hat sich als Luftnummer herausgestellt.

Sie haben vor Gericht auf die fehlende Rechtsgrundlage für den Einsatz hingewiesen.

Schon kurz nach der misslungenen Abschiebung war klar, dass eine Aktion stattfinden sollte. Dafür wurde, wie sich aus der Akte ergibt, erst mal Einsatzverpflegung für Polizeibeamte geordert. Nachdem das Essen bestellt war, dachte man auch noch über eine Rechtsgrundlage nach. Da man sonst nichts fand, wurde die LEA einfach zum »gefährlichen Ort« erklärt, an dem solche Razzien erlaubt sind. Aus unserer Sicht war das eine klare Strafaktion. Man wollte den Flüchtlingen mal zeigen, wo der Hammer hängt, und dafür hat man sich eine Begründung gesucht.

Der Tenor des Urteils und eine Pressemitteilung liegen mittlerweile vor. Was ergibt sich daraus?

Das Verwaltungsgericht hat alle Polizeihandlungen gegenüber unserem Mandanten – also das Eindringen in sein Zimmer, die Fixierung, die Durchsuchung seiner Person und seines Zimmers – als rechtswidrig bezeichnet, weil sie nicht verhältnismäßig waren. Das Gericht ist aber nicht unserer Argumentation gefolgt, dass die Maßnahmen schon deshalb unzulässig waren, weil die Zimmer der Geflüchteten eine geschützte Wohnung im Sinne des Grundgesetzes sind.

Wie bewerten Sie das?

Das Urteil ist ein großer Erfolg. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte damals mit Blick auf Ellwangen von einem »Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung« gesprochen. Das Verwaltungsgericht hat jetzt festgehalten, dass der Einsatz tatsächlich ein Schlag ins Gesicht jedes Geflüchteten war. Die Polizei ist rechtswidrig vorgegangen. Man kann nicht einfach mit Hundertschaften irgendwelche Flüchtlingsunterkünfte stürmen. Wichtig ist auch, dass dieses Urteil eine Ermutigung auch für andere Geflüchtete ist, sich nicht alles gefallen zu lassen, sich zur Wehr zu setzen und ihre Rechte auch vor Gericht einklagen.

Einer der positiven Aspekte des Ganzen war, dass sich die Flüchtlinge zunächst im Umfeld der LEA Ellwangen, dann aber auch in ganz Baden-Württemberg und inzwischen überregional zusammengeschlossen haben. Im »Freundeskreis Flüchtlingssolidarität« kämpfen sie Seite an Seite mit Einheimischen um ihre Rechte.