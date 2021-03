imago sportfotodienst Ein Fan, was sonst?

Viel ist in den letzten Tagen über den Wechsel des Trainers Marco Rose von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund diskutiert worden. Viele Fans aus Gladbach sprachen von mangelhafter Vereinstreue, waren erbost. Schnell stand wieder mal der Begriff »Söldner« im Raum.

Die Frage ist doch aber, ob es eine Treue zu einem Verein im Fußball des großen Geldes überhaupt (noch) gibt. Zwar sehen wir fast wöchentlich hochbezahlte Kicker, die nach Toren oder Siegen möglichst fernsehwirksam eilig das Emblem küssen. Aber wir Fans wissen auch, dass genau diese Spieler schneller wieder weg sind als ihr Trikot trocken. Und warum soll das nicht für Trainer gelten? Als Jurist bin ich ein Anhänger des alten lateinischen Rechtsgrundsatzes »pacta sunt servanda« (Verträge sind einzuhalten). Dennoch bin ich der letzte, der da Illusionen hat. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der wir Fans seit einem Jahr ausgesperrt sind, wird noch einmal um so deutlicher, dass das Geld regiert. Und dass jeder Spieler oder Trainer seinem Lockruf folgt.

Jedem Fußballfan sollte deshalb klar sein, dass es die vielbeschworene Vereinstreue nicht gibt, weder bei Spielern noch Trainern. Keiner von uns wird sie beim Herzensverein halten können.

Wo es die Vereinstreue aber immer gab, gibt und vermutlich auch immer geben wird, ist der Amateurfußball – und selbstverständlich bei uns Fans. Und damit sollten wir uns auch zufriedengeben. Keiner von uns käme auf die Idee, die Farben zu wechseln, nur weil der eigene Verein absteigt, in ein anderes Stadion umzieht oder man wochenlang ob der schlechten Leistungen seines Vereins von anderen aufgezogen und mitleidig belächelt wird. Wir waren immer da, wir werden es immer sein. Gleich, ob der eigene Verein am Abgrund steht und Geld gesammelt werden muss, die vierte F-Jugendmannschaft neue Trikots braucht oder das Vereinsheim gestrichen werden muss.

Keiner von uns muss sich von einem Spieler, Trainer oder Funktionär erklären lassen, was Vereinstreue ist. Wir müssen kein Logo küssen. Wir tragen es im Herzen.

»Sport frei!« vom Fananwalt.