100 Jahre 8. März

Gemeinfrei Russische Textilarbeiterinnen streiken für Brot und Frieden am 8. März 1917 in Petrograd

Die Kommunistische Fraueninternationale führte 1921 den 8. März als Termin für den Internationalen Frauentag ein. Bis sich dieses Datum durchsetzte, dauerte es jedoch einige Jahrzehnte. 1975 nahm die UNO den 8. März in ihrem »Jahr der Frau« als Weltfrauentag in ihren Kalender auf. Nur in wenigen Staaten – unter anderm in Angola und Zypern – ist er ein gesetzlicher Feiertag. Auf die Initiative von »Frauen in Neukölln«, die von vielen Bündnissen unterstützt wurde, erklärte 2019 auch Berlin als erstes Bundesland den 8. März zum arbeitsfreien Tag.

Heute werben selbst Supermärkte mit dem 8. März, um mit dem Verkauf von »Geschenken für Frauen« Geschäfte zu machen. Rechte und höhere Löhne wurden Frauen allerdings noch nie geschenkt. Dass sie dafür kämpfen mussten und müssen und Frauensolidarität über alle Grenzen hinweg dabei hilfreich ist, daran erinnert der Internationale Frauentag jedes Jahr.

Revolution würdigen

Eingeführt wurde er 1910 von der Sozialistischen Fraueninternationale auf Antrag der deutschen Delegation. Im Kampf für das Frauenwahlrecht suchten sie internationale Unterstützung, weil sie darauf weder bei der Sozialdemokratie noch der bürgerlichen Frauenbewegung im Deutschen Kaiserreich hoffen konnten. Ein gemeinsames Datum für alle beteiligten Länder gab es zunächst nicht. Hierzulande fand der erste Internationale Frauentag – in Erinnerung an den Beginn der Revolution 1848 – am 19. März 1911 statt. Damals hatten Frauen erstmals ihr Wahlrecht gefordert.

Während die Sozialisten den Internationalismus vor dem Ersten Weltkrieg aufgaben, beschloss die Fraueninternationale Ende März 1915 in Bern einen gemeinsamen Friedensappell. Trotz Verbot gelang es, diesen Aufruf im Kaiserreich hunderttausendfach zu verteilen. Eine Protestkundgebung von Berlinerinnen zum Internationalen Frauentag 1915 vor dem Reichstag war die erste öffentliche Antikriegsdemonstration in Deutschland.

Mit ihrem Engagement gegen den Krieg bereiteten Frauen die Revolution im November 1918 mit vor, in der sie schließlich ihr Wahlrecht durchsetzen konnten. Das war der letzte große Erfolg der sozialistischen Frauenbewegung, die durch die Spaltung der Arbeiterbewegung in eine kommunistische und eine sozialdemokratische erheblich geschwächt wurde. Auch wenn sie sich in ihren politischen Forderungen – wie der Streichung des Paragraphen 218 – kaum unterschieden, begingen die KPD- und SPD-Frauen fortan den Frauentag getrennt.

Nachdem die Kommunistinnen sich in einer Fraueninternationalen zusammengeschlossen hatten, bestimmten sie den 8. März als Datum für ihren Internationalen Kampftag, in Erinnerung daran, dass an diesem Tag im Jahr 1917 die Revolution in Russland mit einem Streik der Textilarbeiterinnen für »Brot und Frieden« begonnen hatte.

Ursprung verschleiert

Überall in Deutschland wurde der Internationale Frauentag erstmals am 8. März des Jahres 1946 gefeiert, organisiert von überparteilichen Frauenausschüssen, die sich nach der Befreiung vom Faschismus gebildet hatten, um am Aufbau einer neuen, gleichberechtigten Gesellschaft mitzuwirken. In der DDR staatlich institutionalisiert, wurde der Frauentag im Westen durch den Antikommunismus des Kalten Krieges politisch suspekt. Um den kommunistischen Ursprung des 8. März zu verschleiern, wurde ein Arbeiterinnenstreik in den USA auf diesen Tag datiert.

Mit der Entwicklung einer neuen Frauenbewegung in den 1960er Jahren verbreitete sich der Internationale Frauentag in der BRD unabhängig von weltanschaulicher Ausrichtung. In einer globalisierten Welt bietet der 8. März heute die Möglichkeit, verschiedensten Frauen*interessen Gehör zu verschaffen und gemeinsam solidarisch dafür zu kämpfen.