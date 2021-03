Nicht mal bemüht

Der Bundesrechnungshof hat die Planung für das Museum der Moderne in Berlin kritisiert. Das meldet die Berliner Morgenpost unter Berufung auf einen Bericht des Rechnungshofs an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Darin rügten die Finanzkontrolleure, dass weder das Staatsministerium für Kultur und Medien noch die Bauverwaltung oder die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sich »erkennbar bemüht« hätten, die ursprünglich vom Parlament vorgegebene Kostenobergrenze von 200 Millionen Euro einzuhalten. Das Museum der Moderne soll bis 2026 am Kulturforum in Berlin entstehen. (jW)