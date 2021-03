Picasso, Cash und Drogen

Bei mutmaßlichen Drogenschmugglern in Schweden und Spanien sind Kostbarkeiten im Millionenwert sichergestellt worden, darunter Werke von Pablo Picasso und Andy Warhol. Wie die schwedische Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Gegenstände bereits im Dezember bei einem koordinierten Einsatz gegen Personen beschlagnahmt, die im Verdacht stehen, große Mengen an Drogen aus Spanien nach Schweden geschmuggelt zu haben. Gemeinsam mit der spanischen Polizei habe man im Rahmen von Hausdurchsuchungen in beiden Ländern Vermögenswerte im Wert von einigen Millionen schwedischen Kronen beschlagnahmt. Da­runter waren neben Bargeld auch Autos, Schmuck, Designmöbel und Werke von Picasso, Warhol und Marc Chagall sowie Uhren der Marke Rolex. (dpa/jW)