Dank großer Zuwächse im Audiostreaming hat die deutsche Musikindustrie die Coronapandemie beim Umsatz 2020 gut weggesteckt. Die Einnahmen aus Tonträgerverkäufen und Erlösen aus dem Streaming beliefen sich auf 1,79 Milliarden Euro, das sei ein Plus von neun Prozent gegenüber 2019, wie der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Donnerstag in Berlin mitteilte. 71,5 Prozent des Umsatzes hätten sich aus Online­musiknutzung ergeben. Der Anteil des Streamings lag nach einem bereits hohen Niveau 2019 mit 55,5 Prozent Marktanteil zum Jahresabschluss 2020 sogar bei 63,4 Prozent. Dazu, wie sich diese Einnahmen für die beteiligten Musiker auswirken, machte der Verband keine Angaben. (dpa/jW)