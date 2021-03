Wenn Bosse die Welt erklären

Rob DeMartin/Spotify via AP/dpa Außenseiter unter sich: Bruce Springsteen und Barack Obama an einem Ort, an dem niemand verletzt wird

Voriges Jahr votierten 58,5 Prozent der Bevölkerung Nebraskas zugunsten von Donald Trump. Demokratisch wählte der US-Bundesstaat zuletzt bei der Präsidentschaftswahl 1964. Bruce Springsteen widmete dem streng konservativen, dünnbesiedelten Präriestaat 1982 ein ganzes Album. Empathische Anekdoten über den Alltag der »kleinen Leute« – Hühnerverkäufer, Glücksspieler, Gebrauchtwagen und Familiensonntage – waren darauf zu hören. Seit dem 22. Februar dieses Jahres macht sich der »Boss« in einem Podcast mit dem ehemaligen demokratischen US-Präsidenten Barack Obama gemein.

»Renegades«, also »Abtrünnige«, heißt das Projekt, die erste Folge »Outsiders«, also »Außenseiter«. Die beiden selbsternannten Randständigen der Gesellschaft erklären zunächst, wieso ihr Aufwachsen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten so speziell war. Springsteens Vater war psychisch krank, deswegen durfte der kleine Bruce viel in der Nachbarschaft herumstreunen. Obama war schwärzer als die meisten Kids auf Hawaii. Aus diesen beiden tragischen Umständen folgte jeweils die eigene Identität. Wer in solch brutale Verhältnisse geboren wird, dem werden die Augen geöffnet, der kann etwas daraus machen, der ist »special«. Beide Helden klampfen eifrig die alte Leier vom amerikanischen Traum – vom Lumpensammler zum Volksbarden, Oberbefehlshaber, Millionär. Sie gefallen sich in ihrer empathischen Laienpredigerrolle sehr gut, denn es gibt augenscheinlich nichts, wogegen man widersprechen könnte: Rassenhass ist schlecht, Armut ist schlecht, Ungerechtigkeit ist schlecht, »Amerika« ist trotz allem wundervoll.

Bemerkenswert ist die schiere Inhaltslosigkeit, Kritiklosigkeit und Rhetorikfülle in diesem exklusiv für die Streamingplattform Spotify angefertigten Podcast. Es geht irgendwie ständig um Communities, Machtverhältnisse und Hautfarben, wobei sie allerdings alle Ungerechtigkeit schürenden Faktoren auf der Mikroebene verorten. Obama fragt Springsteen, warum eigentlich er der Bandchef war und nicht der schwarze Saxophonist. »Erst wenn Weiße sich selbst lieben können, werden sie die Schwarzen akzeptieren«, wird in der zweiten Episode geschlussfolgert. Aller Rassenhass ist also eine reine Meditationsfrage, der diffuse Begriff »Hass« im allgemeinen die Wurzel allen Übels. Nun mag das für den Rassismus als Theorie, als ästhetisches Konstrukt in all seiner Menschenfeindlichkeit und Sinnlosigkeit vielleicht zutreffen, für ein Leben im Ghetto aber gibt es konkrete Gründe. Dagegen braucht es Maßnahmen, die nicht durch Nächstenliebe in der Kirchengemeinde umzusetzen sind. Der Vollzyniker Obama bewies acht Jahre lang, dass er es gut meinte mit dem massenweisen Einsperren seiner schwarzen Brüder und Schwestern. Asoziales Grinsen und Basketballspielen mit bunten Elitestudenten der oberen Mittelschicht zählten von 2008 bis 2016 zu seinen wenigen Talenten.

»Wäre es nicht wundervoll, wenn das Internet wäre wie dieser Podcast?« jauchzt der Werbespot der Deutsche Telekom AG, immer wieder zwangseingeblendet während der Dreiviertelstunde Einheitsgesülze. Und weiter: »Ein Ort, an dem niemand mehr verletzt wird! Ein Ort, an dem Hass keine Rolle mehr spielt!« Wie wunderschön das wäre, zeigen die letzten Entwicklungen um Twitter-Zensur und puritanische Moralkodexes bei Youtube und Konsorten. Was nämlich Hassrede ist, wollen die Oligarchen selbst bestimmen. Wenn Joseph »Die Mumie« Biden nach zwei Wochen Präsidentschaft debil lächelnd Luftschläge anordnet, ist das scheinbar weniger aggressiv als Trumps vulgäres Gerumpel. Die beste Demokratie aller Zeiten ist ganzheitlich passiv-aggressiviert.

Obama und Springsteen sind die Posterboys einer subversiven Meditationsgesellschaft, die an den US-amerikanischen Küsten, nicht in Nebraska, aktiv an der Verdummung der digitalen Menschheit arbeitet. Linke aller ethnischen Hintergründe müssen die inhaltslose, spaltende Rassenesoterik der heuchlerischen Sozialdemokratie entlarven und zurückweisen. Betont gerne mit Hass gegen die Deutsche Telekom AG und alle, die die Versklavung der Menschen niemals abschaffen wollen. Sie sitzen in Büros und meditieren achtsam darüber, wie sie mündigen Bürgern endgültig den Mund verbieten können. Wie ihr Geschwafel über Einheit und Diversity keinen Einwand mehr zulassen kann und die herrschenden Verhältnisse sogar von Schwarzen als bittersüße Alternativlosigkeit hingenommen werden. Oder in den Worten von Klaus Schwab, Gründer des World Economic Forum, zur Welt nach Corona: »Du wirst nichts besitzen, und du wirst glücklich darüber sein.«