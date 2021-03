Studie mit Stehplätzen

Daniel Cole/AP/dpa »Kultureller Notstand«: Cannes im Mai 2020, als das berühmte Filmfestival hätte stattfinden sollen

»Einen Sommer ohne Festspiele wird es nicht geben«, sagte die französische Kulturministerin Roselyne Bachelot Anfang Februar und antwortete damit auf Protest gegen die Einschränkungen im Kulturleben. Der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan, sprach von einem »kulturellen Notstand«. Er und weitere Bürgermeister von größeren und kleineren Kommunen übten zivilen Ungehorsam: Das Lyoner Stadtoberhaupt Grégory Doucet beispielsweise öffnete zwei Museen. Als Louis Aliot, Bürgermeister von Perpignan, vier Museen öffnete, wurde er vom Präfekten seines Départements Pyrénées Orientales (Ostrand der Pyrenäen) verklagt.

Unterstützung gab und gibt es auch aus der Medizin. So erklärte der bekannte Pariser Epidemiologe Éric Caumes: »Die Gesundheitsdebatte nimmt in dieser Krise einen viel zu großen Raum ein; wir hören zuwenig auf die Stimme der Philosophen; es fehlt die Ethikdebatte. Wir hören viel zu sehr auf Epidemiologen oder Mathematiker, die uns Katastrophen vorhersagen. Ich bin doch selbst Arzt und weiß um die psychischen und sozialen Probleme.« Als Beispiel gibt er an, dass ein Fünftel der Bevölkerung unter Depressionen leidet, 70 Prozent unter Schlafstörungen. Auch weist er darauf hin, wie sehr Jugendliche in ihrem Alltag von den drastischen Maßnahmen betroffen sind, mit denen die französische Regierung das Virus zurückdrängen will.

In seinem Buch »Urgence Sanitaire« (Gesundheitlicher Notstand) vom Oktober 2020 und in Interviews erläutert Caumes seine Position genauer. Dabei verharmlost er keinesfalls bestimmte Covid-19-Verläufe, äußert auch keine pauschale Ablehnung der Maßnahmen, warnt aber immer wieder vor »Hysterie« und »Angstmacherei« und zieht den Schluss: »Wir müssen wieder anfangen zu leben.«

Die Kulturministerin sieht es ähnlich, sie hat nicht nur Sommerfestspiele angekündigt: Ende März/Anfang April wird es in Marseille und Paris Großveranstaltungen geben, mit einem Publikum aus negativ und positiv Getesteten, einer »realistischen Durchmischung«, wie es heißt. In Paris sind 5.000 stehende Personen vorgesehen. Die Verantwortlichen planen eine sorgfältige medizinische Begleitung vor, während und nach den Veranstaltungen. Am 8. April wird die wissenschaftliche Auswertung beginnen.

Interessant ist, dass die drei oben genannten Bürgermeister unterschiedlichen politischen Parteien angehören: Payan aus Marseille gehört zum »Parti Socialiste«, der sozialdemokratischen Partei; Aliot aus Perpignan zum faschistischen »Rassemblement National«, der Nachfolgepartei des »Front National« von Marine Le Pen. Der Lyoner Doucet gehört zur ökologischen Partei EELV (Europe Écologie-Les Verts). Bei der Bürgermeisterwahl unterstützte ihn auch die Partei der linken »Unbeugsamen« (La France Insoumise) von Jean-Luc Mélenchon.

Die drei Bürgermeister haben gemeinsam, dass sie verhältnismäßig jung sind und dass keiner von ihnen sein Bürgermeisteramt vor dem Sommer 2020 angetreten hat. Außerdem liegen ihre Städte weit südlich von Paris – in Regionen also, von denen seit Jahrhunderten Widerstand gegen die Pariser Zentralmacht ausgegangen ist. Wird sie ihre Kulturministerin reglementieren?