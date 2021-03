Präsidiale Aura

Leif Piechowski/Lichtgut/imago images/ Winfried Kretschmann bei einer Podiumsdiskussion (Stuttgart, 26.2.2021)

Vor der bayerischen Landtagswahl 2013 lächelte der damalige CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer den Wählern auf überdimensionalen Wahlplakaten entgegen. »Bayern. Unser Ministerpräsident« stand darunter. Auf politische Inhalte verzichtete die Kampagne komplett und setzte statt dessen vollständig auf die konstruierte Aura des »Landesvaters« Seehofer. Wer dieser Tage durch die Städte und Gemeinden Baden-Württembergs spaziert, fühlt sich daran erinnert.

Ganz offen setzt der Landesverband der Grünen auf die von Inhalten entkoppelte »überparteiliche« Aura, die den Ministerpräsidenten umgibt. »Er denkt ans Ganze«, so der Slogan auf einem Plakat, das Winfried Kretschmanns kantiges Profil zeigt. Auf einem anderen schaut er wohlwollend zu einer Mutter mit Kleinkind. »Er weiß, was wir können«, steht darunter. Subtext: Inhalte, Programme usw. muss Kretschmann gar nicht mehr vermitteln. Die Wähler kennen ihn doch sowieso ganz genau – und er sie auch.

Es gibt viele Gründe, die für einen Wechsel im Südwesten sprechen. Der bald 73jährige Exstudienrat wirkt amtsmüde. Zu Beginn dieser Woche hat er ein TV-Duell gegen Herausforderin Susanne Eisenmann (CDU) wenn nicht verpatzt, dann doch zumindest nicht genutzt. Kürzlich hat er die Krebserkrankung seiner Frau öffentlich gemacht. Vielen gilt als ausgemacht, dass ­Kretschmann am 14. März zwar noch einmal Stimmen für die Grünen holt, aber keine ganze Amtszeit mehr regieren wird. Als Nachfolger wird Andreas Schwarz gehandelt, der jetzt Grünen-Fraktionschef im Landtag ist.

Als lahme Ente sehen die Wähler Kretschmann offenbar trotzdem nicht. Auch wenn er von einer absoluten Mehrheit, wie sie Seehofer einst in Bayern holte, weit entfernt ist, deuteten Umfragen zuletzt auf einen komfortablen Vorsprung der Grünen vor der CDU hin. Das ist auch noch zehn Jahre nach Kretschmanns Amtsantritt bemerkenswert, in einem Land, das bis 2011 fast ausschließlich CDU-geführte Regierungen kannte. Deren Spitzenkandidatin Eisenmann wirkt im Wahlkampf auch deshalb so zahnlos, weil sie als Kultusministerin Teil der »grün-schwarzen« Regierung ist und sich mit Frontalattacken unglaubwürdig machen würde.

Auf Wählerfang gehen die Konservativen mit klassischen Themen wie der Förderung des »Mittelstands« und »innerer Sicherheit«. Für viel Spott in den sozialen Medien sorgte die Aussage, man wolle »Verbrecher von heute mit Ausrüstung von morgen jagen«. Nur wenige glauben noch an einen Sieg Eisenmanns am 14. März.

Spannender ist die Koalitionsfrage. Denn es ist nicht ausgemacht, dass das »grün-schwarze« Bündnis eine Zukunft hat. Hinter CDU und Grünen liegen AfD, SPD und FDP nahezu gleichauf. Der notorisch zerstrittene AfD-Landesverband konnte in der Pandemie keine Akzente setzen. Als Spitzenkandidat tritt Bernd Gögel an, der dem »gemäßigten« Teil der Südwest-AfD zugerechnet wird.

Die Sozialdemokraten hoffen derweil auf eine erneute Regierungsbeteiligung. Zwischen 2011 und 2016 hatten sie mit den Grünen koaliert. Spitzenkandidat Andreas Stoch inszeniert sich als sozial gerechter und kompetenter Anpacker, gewinnt aber kaum öffentliches Profil. Die im Südwesten traditionell starken Liberalen um Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke wiederum treten mit breitem Kreuz an. Sie schafften 2016 locker den Einzug ins Landesparlament, in einem Jahr also, als die Partei nicht im Bundestag vertreten war, und hoffen nun auf mehr. Ihre Kampagne setzt auf maximale Aufmerksamkeit und hüllt sich in psychedelische Signalfarben.

Bleibt noch die Partei Die Linke, die sich wie in den vergangenen Jahren mühsam an die Fünf-Prozent-Hürde herankämpft (siehe jW vom 30.1.). Der Landesverband ist mit seinen Themen zwar in den größeren Städten Baden-Württembergs sehr präsent, im tiefschwarzen ländlichen Raum dagegen weder sichtbar noch verankert. Ein weiteres Problem: Das jüngere linke Wählermilieu wird in diesem Jahr auch von der Klimaliste BW beackert, ein Bündnis, das aus den Freitagsdemonstrationen hervorgegangen ist, die Grünen für ihre handzahme Klimapolitik kritisiert und möglicherweise auch Kretschmann Stimmen kosten könnte.