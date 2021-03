Warnungen vor dritter Welle

Sebastian Gollnow / dpa Solange der Vorrat reicht: Eine Arzthelferin arbeitet am Donnerstag in Hemmingen an Coronaschnelltests mit Proben von Grundschülern

Wissenschaftliche Kriterien spielen für die aktuelle Coronapolitik erkennbar nur eine untergeordnete Rolle. Unter anderem der Verband der Intensivmediziner bezeichnete die geplanten Lockerungen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens am Donnerstag als verfrüht und warnte vor einem neuen, exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch abend auf einen Öffnungsplan mit fünf Stufen verständigt.

Bereits ab Montag soll demnach mit der Wiederöffnung des Einzelhandels begonnen werden. Das konkrete Ausmaß hängt davon ab, ob die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen regional über oder unter 50 liegt. Auch die Kontaktbeschränkungen werden etwas gelockert. Die Öffnungen sollen mit einem verstärkten Einsatz von Schnelltests flankiert werden. Doch sämtliche Lockerungen stehen unter Vorbehalt. Eine »Notbremse« sieht vor, dass Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden, wenn der Inzidenzwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird.

Diese Grenze sei viel zu hoch angesetzt, kritisierte die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Janine Wissler, am Donnerstag in Wiesbaden. Auch seien die einzelnen geplanten Öffnungsschritte weder nachvollziehbar noch kontrollierbar, sagte sie. Sie wiesen in Richtung einer dritter Infektionswelle: Das sei das Ergebnis, wenn bestimmte Interessen schwerer wögen als wissenschaftliche Erkenntnisse. Auch Gernot Marx, Präsident der interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, warnte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor einem hohen Risiko, dass »wir wieder in ein exponentielles Wachstum geraten«.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Coronaschnelltests will die Bundesregierung privatwirtschaftlich regeln. Nach Herstellerangaben lägen 150 Millionen Schnelltests abrufbar bereit, wie das von Jens Spahn (CDU) geleitete Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Der Bund habe mindestens 800 Millionen Schnelltests über nationale und europäische Rahmenvereinbarungen für dieses Jahr gesichert. Erste Testkits sollen ab nächster Woche in Apotheken, im Einzelhandel und in einigen Discountern zu kaufen sein. Bund und Länder hatten beschlossen, dass jedem ab Montag ein Schnelltest pro Woche auf Kosten des Bundes ermöglicht werden soll. (dpa/AFP/jW)