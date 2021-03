Finanzamt hält Berliner VVN-BdA hin

Christian-Ditsch.de Teilnehmer einer Kundgebung der VVN-BdA in Berlin (21.10.2020)

Zur Anerkennung ihrer Gemeinnützigkeit teilte die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten e. V. (VVN-BdA e. V.) am Mittwoch in einer Presseerklärung mit:

Seit Herbst 2020 liegen dem Berliner Finanzamt für Körperschaften I alle Unterlagen vor, die im Rahmen der Steuererklärung einzureichen waren, um die Anerkennung der Gemeinnützigkeit der Jahre 2017 bis 2019 für die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten zu prüfen. Nun, Monate später, erfolgte erst auf Nachfrage die mündliche Mitteilung, dass ein Bescheid zwar existiere, aber der Berliner VVN-BdA nicht zugesandt werden dürfe. O-Ton Finanzamt: »Sie wissen schon, warum.«

»Nein, wir wissen nicht warum«, konstatiert Markus Tervooren, Geschäftsführer der Berliner VVN-BdA, und führt aus: »Die Berliner VVN-BdA wird in keinem Verfassungsschutzbericht erwähnt, was die einzige Grundlage für die Ausführungsbestimmungen der Finanzämter bezüglich der Anerkennung oder Verweigerung der Gemeinnützigkeit für Vereine bildet. Wir fragen uns also, welche anderen Gründe es für das Verhalten des Berliner Finanzamtes geben kann. Schon die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Bundesvereinigung der VVN-BdA aufgrund haltloser Behauptungen des bayerischen VS ist ein nicht hinnehmbarer Skandal. (…) Wir verstehen nicht, weshalb unter einer rot-rot-grünen Regierung in Berlin die Gemeinnützigkeit der Berliner VVN-BdA überhaupt zur Disposition steht.« (…)

Der Verein Lobbycontrol erklärte am Mittwoch zum Regierungskompromiss beim Thema Lobbyregister:

Union und SPD haben sich nach langen Verhandlungen über das Lobbyregister in wesentlichen Punkten geeinigt. Demnach soll die Lobbyarbeit gegenüber Ministerien bis zur Ebene der Unterabteilungsleiter registrierungspflichtig sein. Der exekutive Fußabdruck, mit dem die Ministerien verpflichtet werden sollen, die Beteiligung von Lobbyisten an Gesetzentwürfen öffentlich zu dokumentieren, soll nicht Teil der Regelung sein. Timo Lange von Lobbycontrol kommentiert: »Seit 15 Jahren trommeln wir für ein verpflichtendes Lobbyregister. (…) Mit dem Lobbyregister ist ein wichtiger Schritt hin zu Transparenz im Lobbyismus gemacht, auch wenn es sich um einen Kompromiss handelt und wir uns deutlich mehr gewünscht hätten. So sollte Lobbyarbeit gegenüber Ministerien insgesamt registrierungspflichtig sein (...). Außerdem sollten Lobbyisten genauere Angaben machen müssen, worauf die Lobbyarbeit zielt.« (…)

Angehörige der neun Opfer des rassistischen Attentats vom 19. Februar 2020 in Hanau wandten sich am Mittwoch mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit:

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die uns rund um den schweren Jahrestag am 19.2.21 unterstützt haben und ihre Solidarität mit uns zum Ausdruck gebracht haben. (…) Exemplarisch möchten wir uns bei allen Schulen, Kindergärten, Unternehmen, Sportvereinen, Religionsgemeinschaften, Institutionen und Pressevertretern bedanken. (…) Der allergrößte Dank gilt an dieser Stelle aber allen Hanauerinnen und Hanauern, die uns nicht nur am Jahrestag, sondern das ganze Kalenderjahr hinweg unterstützt haben. Es war sicher kein leichtes Jahr. Für niemanden in Hanau. (…)

