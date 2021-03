Union Busting mit Ökosiegel

Elmar Wigand, aktion ./. arbeitsunrecht Haben es oft nicht leicht: Belegschaftsvertreter bei Biomärkten (Bad Godesberg, 27.2.2021)

Über 60 Personen demonstrierten am vergangenen Sonnabend in der Fußgängerzone des Bonner Stadtteils Bad Godesberg vor einer Filiale der Kette »Bergfeld's Biomärkte« gegen Betriebsratsbehinderung, darunter rund ein Dutzend Beschäftigte und deren Angehörige. Aufgerufen hatte die Basisgewerkschaft Freie Arbeiterinnen und Arbeiter-Union (FAU).

Die Besonderheit hier: Besitzer und Namensgeber eines Biomarkts mit drei Filialen in Bonn ist mit Axel Bergfeld eine stadtbekannte »streitbare« Figur. Bergfeld hat sich als Vorkämpfer innerstädtischer Bürgerbeteiligung einen Namen gemacht – etwa für den Erhalt des Bonner Kurfürstenbads oder des Viktoriakarrees. Das wirft Fragen auf: Wie kann dieselbe Person von der Stadt Bonn Bürgerbeteiligung einfordern, die Grünen lauthals des Wortbruchs zeihen, aber hinter den Kulissen in seinem eigenen Geschäft demokratische Mitbestimmung – mutmaßlich – bekämpfen? Handelt es sich um Doppelmoral? Die Wirklichkeit eines Axel Bergfeld ist wahrscheinlich simpler: Bürgerbeteiligung und Erhalt einer gewachsenen Altbaustruktur werten genau die Stadtteile auf, in denen sich seine Biomärkte befinden. Bürgerbeteiligung wäre in diesem Sinne keineswegs selbstlos, sondern Standortpflege und PR für das eigene Geschäftsumfeld.

Aufschlussreich ist auch die Gleichgültigkeit der Bad Godesberger Ökobourgeoisie. Bergfelds Zielpublikum ließ sich weder von skandierenden Demonstranten noch von laut abgespielten Demoklassikern von Ton Steine Scherben beirren. Sie kauften ihren »La Maroulle Prestige Merlot« und »französischen Bergkäse de Besac« als wäre nichts geschehen – eisern und mit einer standesgemäßen Arroganz gegenüber den unbotmäßigen Bediensteten, die hier eine Art Aufstand probten.

Der Betriebsrat bei Bergfeld’s Biomarkt gründete sich im September 2020, um schädlichen Übereifer der Geschäftsleitung einzuhegen. Die Betroffenen schildern gegenüber jW ihre Sicht auf die Situation: Der Shutdown habe Axel Bergfeld seine bürgerschaftliche Bühne als »großer Zampano« genommen, und die frei werdende Energie kanalisierte er anscheinend nach innen: Willkür und Kontrollen hätten zugenommen, sagen Beschäftigte. Bei eher mäßiger Bezahlung sei das Arbeitsklima bis zur Coronakrise stets ein Pluspunkt der Bioläden gewesen, tendenziell fast selbstorganisiert und kommod. Um das zu erhalten, habe man den Betriebsrat gegründet.

Zum praktizierten Union Busting hätten den Angaben zufolge Desinformation, Schikanen und die soziale Isolation am Arbeitsplatz gehört. Wer es wagte, mit Betriebsratsgründern zu sprechen, musste zum Rapport und sei unter Druck gesetzt worden. Die Bonner Arbeitsrechtlerin Janine Linde habe die Zermürbungsstrategie gegen den Betriebsrat mit unsubstantiierten Abmahnungen flankiert, von denen Mitglieder in kurzer Zeit über ein Dutzend ansammelten.

So sei es innerhalb von vier Monaten gelungen, über die Hälfte der rund 40 Beschäftigten zur Aufgabe zu treiben, darunter zahlreiche Betriebsratsinitiatoren. Kurzum: Das Betriebsklima dürfte ruiniert sein.