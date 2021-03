Richtige Mischung

Henning Kaiser/dpa Sind die Tage gezählt? Tafel an einem Café in Köln (2.3.2021)

Umfragen scheinen zu belegen, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland »keine Lust mehr auf Lockdown« hat, wie Bild am Mittwoch unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage titelte. Die Umfragewerte für CDU und CSU, also die Parteien, die am stärksten mit der amtlichen Coronapolitik identifiziert werden, bröckeln seit Wochen. Auch die »Wirtschaft« machte vor der Bund-Länder-Runde am Mittwoch nachmittag Druck. Diese Mischung garantiert offenbar den Erfolg: Laut einem vorab öffentlich gewordenen Beschlussentwurf für die Runde soll der Shutdown zwar bis zum 28. März, also kurz vor Ostern, verlängert werden. Zugleich soll es aber bereits Lockerungen für Regionen geben, in denen lediglich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird, und nicht, wie zuvor geplant, erst bei einer Inzidenz von unter 35.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hob zu Beginn der Verhandlungen mit den Ministerpräsidenten die besondere Bedeutung der Beratungen hervor. Es sei ein »wichtiger Tag«, sagte sie am Mittwoch nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa zu Beginn der Onlineberatungen. Sie wurde mit den Worten zitiert: »Wir können den Übergang in eine neue Phase gehen.« Mit Skepsis reagierte Janine Wissler, neue Kovorsitzende der Partei Die Linke, auf die Lockerungspläne. Natürlich müsse so bald wie möglich wieder mehr soziales Leben ermöglicht werden, erklärte sie am Mittwoch gegenüber jW. Man müsse aber »auch verhindern, dass daraus ein Lockerungsjojo wird.«

Der Beschlussentwurf, aus dem dpa zitierte, sieht eingeschränkte Öffnungen des Einzelhandels vor. Liegt die Inzidenz stabil unter 100, kann demnach ein Bundesland den Einzelhandel für ein sogenanntes Terminshopping (»Click and meet«) öffnen, also ein Einkaufen mit vorheriger Terminvereinbarung. Auch eine Öffnung von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten kann dann veranlasst werden. Falls sie in der Bund-Länder-Runde, die bei jW-Redaktionsschluss noch andauerte, beschlossen werden, könnten die Lockerungen schnell in fast allen Bundesländern umgesetzt werden. Denn nur Thüringen liegt momentan mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 124,5 über dem Wert von 100.

Nach dem Entwurf sollen von Montag an wieder Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein – beschränkt auf fünf Teilnehmende. Das Beschlusspapier sieht weiter vor, dass Blumenläden, Buchhandlungen und Gartenmärkte ab dem 8. März öffnen dürfen. Auch der nächste Öffnungsschritt von Außengastronomie, Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos könnte schon bei Sieben-Tage-Inzidenzen bis 100 erfolgen. Zudem sieht der Beschlussentwurf einen fünften Öffnungsschritt vor: Wenn weitere zwei Wochen nach den vorhergehenden Lockerungen die Inzidenz stabil unter 35 bleibt, sollen Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmenden im Außenbereich erlaubt werden. Laut Entwurf soll eine »Notbremse« eingeführt werden. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100, treten ab dem zweiten Werktag danach die Regeln wieder in Kraft, die bis zum 7. März gegolten haben.

Ein wichtiger Baustein für Lockerungen sollen flächendeckende Coronatests sein. Bis Anfang April soll die nationale Teststrategie schrittweise umgesetzt sein, erheblich länger, als von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versprochen. Der Plan ist, dass alle Bürger einen Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Coronaschnelltest pro Woche haben. Die Tests sollten in kommunalen Testzentren, aber auch bei niedergelassenen Ärzten gemacht werden können. Spahn möchte auch die Geschwindigkeit bei den Impfungen weiter erhöhen. Dazu soll in den Impfzentren der Länder nun mit einem »prinzipiengeleiteten Pragmatismus« flexibler entschieden werden, wer geimpft werden kann.

Linke-Chefin Wissler kritisierte die offizielle Pandemiestrategie. Es sei offensichtlich, »dass mangelnde Voraussicht und halbherzige Maßnahmen« Kennzeichen der deutschen Coronapolitik seien. »Wir haben viel Zeit verloren, weil die Bundesregierung sich nicht mit den Pharmakonzernen anlegen wollte«, so Wissler. Eine Freigabe der Lizenzen für die Impfstoffe »hätte viel mehr und frühere Impfungen ermöglicht«. Spahns Plan mit Schnelltests in speziellen Testzentren nannte Wissler »unpraktikabel«. Es brauche kostenlose Selbsttestgrundkontingente, die über die Apotheken abgegeben werden. Das Gefühl, sicher durch den Alltag zu gehen, dürfe »kein Privileg der Menschen mit guten Einkommen werden«. Daher müssten Gratiskontingente für Leistungsberechtigte größer ausfallen.