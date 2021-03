»Dadurch fühlen sich Faschisten bestätigt«

Paul Zinken/dpa

Seit vergangenen Mittwoch werden Sie wiederholt von türkischen Faschisten in den sozialen Netzwerken mit dem Tode bedroht. Auf welche Weise geschieht das, und weshalb hat man sich Sie ausgesucht?

Die erste Drohung erhielt ich am 24. Februar vom Account »Jitem Turkey« auf Instagram mit dem Satz »Der Tod wird dich finden«. Ich bekam Bilder von Leichen kurdischer Kämpferinnen und Kämpfer, die enthauptet und voller Blut auf dem Waldboden lagen; also Bilder von Kriegsverbrechen.

Der Grund, weshalb sie mich für das Verschicken ihrer Hetz- und Drohmaterialien ausgesucht haben, ist vermutlich, dass ich mich zu meiner Herkunft als Kurdin bekenne. Auf einem Video habe ich vor kurzem auf Deutsch und auf Kurdisch erklärt, wie man Briefwahl beantragen kann. Bekannt ist, dass sich solche Aktionen entweder gegen kurdische Aktivistinnen und Aktivisten richten oder gegen Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren.

Wie ernst sind solche Bedrohungen zu nehmen und was bezweckt Jitem, ein selbst nach türkischem Recht illegaler Geheimdienst der Militärpolizei, dessen Existenz vom türkischen Staat stets geleugnet wird, damit?

Aktuell tauchen vermehrt solche Einschüchterungsversuche auf. Diesmal betrafen sie unter anderem den Politikwissenschaftler Ismail Küpeli aus Duisburg, den Kommunikationswissenschaftler Kerem Schamberger aus München und die Bundestagsabgeordnete der Linken Gökay Akbulut. Man versucht, Menschen abzuschrecken, sich politisch zu engagieren.

Wie aktiv ist Jitem in Deutschland?

Jitem ist bekannt dafür, Tausende Kurdinnen und Kurden in den 1990er Jahren in der Türkei gefoltert und ermordet zu haben. Durch die in den vergangenen sechs Jahren vom türkischen Militär gefangengenommenen kurdischen Oppositionellen und Guerillas, die gelyncht und enthauptet wurden, bekommt Jitem Aufschub. Sie versuchen solche Androhungen nun auf in Deutschland lebende Menschen zu übertragen. Ein ehemaliger türkischer Geheimdienstmitarbeiter sprach von einer Strategie: Da man die PKK (in der Bundesrepublik verbotene Arbeiterpartei Kurdistans, jW) in den Bergen des Irak nicht kriegen könne, werde man sie in Europa finden.

Wie gehen Sie mit den Bedrohungen um?

Ich dokumentiere sie, stelle Strafanzeige und gehe rechtlich dagegen vor. Mich schockiert allerdings, dass dieser Account – obgleich mehrfach gemeldet – immer noch aktiv ist. Weder die Behörden noch Instagram sind bislang tätig geworden, ihn zu abzuschalten. Am Samstag erhielt ich prompt Folgedrohungen. Derselbe Account hat Screenshots aller Solidaritätsmeldungen für mich auf seiner eigenen Seite geteilt und diese auf Türkisch kommentiert: Eine Leiche werde gefunden, auch Deutschland werde mich nicht schützen können. Ich wäre eine Marionette einer Organisation, die in das deutsche Parlament einziehen wolle. Wer den Türken als Feind gelte, sei nirgendwo auf der Welt mehr sicher.

Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass ein solcher Droh-Account offiziell von der Türkei unterstützt wird, obgleich die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan sich von Jitem distanziert?

In solchen Drohungen wird oft geschrieben, dass man Kontakte zum türkischen Staat und Regierungsmitgliedern hat. Natürlich möchte der Staat nicht bekennen, dass der Geheimdienst zu ihm gehört, sonst würde deutlich, dass es in der Türkei längst einen »tiefen Staat« gibt. Erwähnt war in den Drohungen gegen mich der Codename »Yesil«, der für den Jitem-Killer Mahmut Yildirim steht. Von ihm weiß niemand, ob er noch lebt.

Sie fordern die deutschen Behörden auf, zu recherchieren und nicht untätig zu bleiben. Wieso müssen Sie befürchten, dass dies der Fall sein könnte?

Es ist skandalös, dass die Behörden nicht reagieren, obwohl ihnen die Gewaltandrohungen bekannt sind. Ihre Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass wir unsere Meinung frei äußern können. Durch ihre Untätigkeit fühlen sich letztlich die Faschisten bestätigt, dass sie weiter solche Drohungen verschicken können. Für uns geht es darum, dass wir uns nicht einschüchtern lassen dürfen, wenn man versucht, uns mundtot zu machen.