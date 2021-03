Schadensbegrenzung in Wroclaw

Czarek Sokolowski / AP / dpa Truppe, mit denen IPN-Regionalchef Tomasz Greniuch den Hitlergruß zeigte: Aufmarsch des »Nationalradikalen Lagers« (Warschau, 1.8.2018)

Das linke polnische Magazin Nie brachte letzte Woche auf seiner Titelseite einen ganzseitigen Cartoon. Er zeigt Adolf Hitler mit ausgestrecktem rechten Arm vor dem Dienstsiegel der staatlichen Gedenkbehörde IPN (Instytut Pamieci Narodowej). Untertitel: »Kanzler Adolf Hitler bestellt sich in der Kantine der Breslauer Außenstelle des IPN ein Bier«.

Der Gag bezog sich auf die Rechtfertigungsargumente, die der kurzzeitige Leiter des Regionalbüros des IPN in Wroclaw, Tomasz Greniuch, für seine vielfach dokumentierte rechte Vergangenheit vorgebracht hatte. Er war nach eigenen Angaben bis 2013 Aktivist der faschistoiden Organisation »Nationalradikales Lager« (ONR). Diese ist die Nachfolgeorganisation einer gleichnamigen Gruppe, die sich in den 1930er Jahren am italienischen und spanischen Faschismus orientierte und antijüdische Pogrome organisierte.

Konfrontiert mit Bildern, auf denen er gemeinsam mit anderen ONR-Leuten den Hitlergruß zeigt, hatte Greniuch erst erklärt, mit dem erhobenen rechten Arm habe er sich »ein Bier bestellen« wollen; später dann, als seine Beförderung zum Regionalchef des Gedenkinstituts in Wroclaw immer mehr Kritik hervorrief, schob er nach, diese Geste sei ein »Ausdruck seines jugendlichen Tatendrangs« gewesen, den er heute als »unvernünftig« bedauere. Zu seinen Publikationen, in denen er unter anderem den belgischen Nazikollaborateur und Kriegsverbrecher Léon Degrelle verherrlichte, erklärte Greniuch, an Degrelle habe ihn dessen »Kompromisslosigkeit« fasziniert. Es half ihm nichts, er war nicht mehr zu halten. Am vergangenen Donnerstag berief ihn IPN-Chef Jaroslaw Szarek nach dreiwöchiger Amtszeit ab und entließ ihn aus den Diensten des Instituts.

Es war eine Notbremsung. Greniuch drohte das Ansehen des ganzen IPN zu beschädigen – und damit dessen »Mission«, in Polen eine radikal antisozialistische und nationalistische Geschichtspolitik durchzusetzen. Das Netzwerk, das Greniuchs berufliche Karriere im IPN ermöglichte, besteht aber fort. Ihm gehört zum Beispiel Greniuchs Doktorvater Tomasz Panfil von der Katholischen Universität Lublin an. Panfil leitet die Verlagsabteilung des IPN. Er hat in Gutachten für Prozesse, in denen polnische Faschisten angeklagt waren, behauptet, das Hakenkreuz »müsse nicht« als Nazisymbol angesehen werden. Der Slogan »White power« sei Ausdruck einer »patriotischen Haltung«. Sein Stellvertreter Arkadiusz Wingert hatte laut Gazeta Wyborcza Schriften des Holocaustleugners David Irving herausgegeben. In der »Forschungsabteilung« des IPN in Warschau ist Mariusz Bechta tätig, der früher polnische Rechtsrockbands wie »Konkwista 88«, »Honor« oder »Zelle 91« gemanagt und Solidaritätsaktionen für Janusz Walus organisiert hat, den inhaftierten Mörder des südafrikanischen Kommunisten Chris Hani.

Das Netzwerk in der Gedenkbehörde umfasst noch mehr Personen, die Rückhalt weit oben haben. 2018 hatte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in München Kränze an einer Gedenkstätte für Angehörige der rechten polnischen Partisanengruppe NSZ (»Nationale Streitkräfte«) niedergelegt. Die im besetzten Polen als Jäger untergetauchter Juden aktive Gruppe hatte ab 1943 kommunistische Partisanen an die Deutschen ausgeliefert und sich Anfang 1945 nach Westen abgesetzt.