Keine dritte im Zweiten

ZDF-Intendant Thomas Bellut wird sich nicht um eine dritte Amtszeit bewerben. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag in Mainz mit. Damit hört Bellut nach seiner zweiten Amtszeit im März 2022 auf. Der 65jährige steht seit März 2012 an der Spitze des ZDF. Der Sender steht seit Jahren unter Kürzungsdruck, unter Bellut wurden Hunderte Stellen abgebaut. (dpa/jW)