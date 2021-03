»Einsatz für gerechte Welt ist gemeinnützig«

imago images/IPON Frauenkampftag in Berlin (März 2020)

Das Netzwerk ATTAC hat Verfassungsbeschwerde gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Dazu erklärte Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, am Dienstag:

ATTAC sieht sich mittlerweile gezwungen, den Kampf um die Gemeinnützigkeit bis nach Karlsruhe zu tragen. Damit geht eine juristische Auseinandersetzung in die entscheidende juristische Runde, die im Frankfurter Finanzamt 2014 ihren Anfang nahm. Wir hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht klarstellt, dass die Absicht, auf die Meinungsbildung des Volkes Einfluss zu nehmen, kein expliziter Grund sein kann, um eine Gemeinnützigkeit auszuschließen.

Es kann nicht sein, dass zum Beispiel die Gesellschaft für Wehrtechnik oder die neoliberale Bertelsmann-Stiftung gemeinnützig sind, es aber einem Bündnis wie ATTAC verwehrt bleibt, das seit 20 Jahren wichtige gesellschaftliche und politische Arbeit leistet. Egal wie die juristische Auseinandersetzung ausgeht, politisch ist klar: Der Einsatz für eine gerechte Welt ist gemeinnützig.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat nach der Absage der Bundesregierung ihre Forderung nach einer zweiten »Coronanovelle« des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) am Dienstag bekräftigt:

»Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden auch im kommenden Semester mit Beeinträchtigungen zu kämpfen haben: Archive und Bibliotheken sind geschlossen, Forschungsreisen werden abgesagt, Onlinelehre und Kinderbetreuung im Homeoffice sorgen für zusätzliche Belastungen. Zeitverträge müssen auch nach dem 31. März verlängert werden können, um Forschungsprojekte und wissenschaftliche Qualifizierungen trotz pandemiebedingter Verzögerungen abzuschließen. Wir brauchen eine zweite ›Coronanovelle‹ des WissZeitVG, die die entstandenen Nachteile ausgleicht«, sagte Andreas Keller, stellvertretender GEW-Vorsitzender, in Frankfurt am Main.

Die Basisdemokratische Linke (BL) hat am Dienstag dazu aufgerufen, am 8. März, dem

internationalen Frauenkampftag, ein Zeichen gegen sexualisierte Gewalt zu setzen:

Häusliche Gewalt und Femizide haben während Corona zugenommen: Zu Hause bleiben bedeutet für viele Frauen viel zu oft, nicht in Sicherheit zu sein. Diese Gewalt ist nichts Privates, sondern ein direkter Ausdruck der Unterdrückung von Frauen im Patriarchat. »Der Begriff ›Häusliche Gewalt‹ täuscht über die strukturelle Problematik hinweg«, erklärt Lena Rademacher, Sprecherin der BL. »Es geht hier nicht um individuelle Schicksale – es geht um uns alle und um die Gewalt, unter der wir alltäglich leiden«.

Da dieses Jahr aus Sicherheitsgründen nicht demonstriert werden kann, lädt die BL dazu ein, an einer Protestaktion in der Göttinger Innenstadt teilzunehmen. Bei der Aktion sind alle dazu aufgerufen, ab 14 Uhr Schuhe in roter Farbe am Gänseliesel abzustellen – diese sollen symbolisch für die Betroffenen von patriarchaler Gewalt stehen. So kann gemeinsam die Solidarität mit den Betroffenen und die Wut auf die Täter und das patriarchale System in die Öffentlichkeit getragen werden. »Die Aktionsidee ist eigentlich eine international wandernde Kunstinstallation von Elina Chauvet aus Ciudad Juárez in Mexiko«, erklärt Rademacher. »Ihre Installation heißt ›Zapatos Rojos‹, was ›rote Schuhe‹ bedeutet.« (…)