Stress, Angst und Depression

Bei der nächsten Runde im »Coronakabinett« am Mittwoch könnte es für den Breiten- und Amateursport endlich den großen Wurf geben. Das ist wörtlich zu nehmen. Die psychischen Folgen besonders für Kinder und Jugendliche auch und gerade infolge der sportlichen Inaktivität sind gravierend, wie eine Umfrage des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) unter 1.000 Kindern und Jugendlichen sowie 1.500 Eltern illustriert. Demnach fühlen sich mehr als zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen durch die Coronakrise seelisch belastet. Stress, Angst und Depressionen haben bei dieser Altersgruppe deutlich zugenommen, das Risiko für psychische Auffälligkeiten hat sich fast verdoppelt. Kinder sind dieser Erhebung zufolge häufiger gereizt, haben Einschlafprobleme und klagen über Kopf- und Bauchschmerzen. Gleichzeitig achtet der Nachwuchs weniger auf seine Gesundheit, isst mehr Süßigkeiten, verbringt mehr Zeit am Handy oder vorm Fernseher.

Vor diesem Hintergrund muss ein Ende der sportlichen Abstinenz, wie sie die Länder nun in Stufenplänen herbeiführen wollen, für Heranwachsende wie das Ende eines wahren Psychodramas anmuten. Denn selbst der Sportunterricht entfiel in den vergangenen Monaten vollständig. Sport bedeutet gerade für diese spezielle Altersgruppe weit mehr als Bewegung und kindliche Freude, motorische Fähigkeiten auszuleben und ausbilden zu dürfen. Er bedeutet für Kinder und Teenager desgleichen, mit Hilfe sportlichen Unterrichts- sowie mit den Übungs- und Trainingseinheiten im Verein den Alltag zu strukturieren, Langeweile und Apathie entgegenzuwirken. Überdies sorgen die schönen sportlichen Stunden für reichlich soziale Kontakte unter Gleichaltrigen. Die soziale Bedeutung des Sports ist kaum zu überschätzen.

Der Shutdown im Schul- und Breitensport hat all das auf Eis gelegt. Man bedenke: Rund 7,3 Millionen Mädchen und Jungen im Alter bis zu 18 Jahren durften wegen der Coronamaßnahmen lange nicht mehr in ihren Sportvereinen zusammenkommen. Darunter 5,9 Millionen »Kleinathleten« im Alter zwischen sieben und 15, die sich gern wieder austoben möchten und denen täglich zumute ist wie Rennpferden an der Startlinie.

Offenbar sieht auch ein Mehrheit der Bevölkerung die Zeit für Lockerungen gekommen. So plädierten laut einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts You-Gov im Auftrag der dpa 47 Prozent der Befragten dafür, Kindern und Jugendlichen möglichst bald das Fußballtraining wieder zu ermöglichen. 35 Prozent waren dagegen. Zuvor hatte sich der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Fritz Keller, in einem Brief an die Bundeskanzlerin für Erleichterungen im Breitensport stark gemacht.

Fraglich ist indes, ob trotz Lockerungen im Kinder- und Jugendsport jemals wieder ein Niveau an Aktivität erreicht werden kann wie vor der Pandemie. Im Jahr 2019 absolvierten Schülerinnen und Schüler im Alter bis zu 15 Jahren im Rahmen des Unterrichts im Durchschnitt zirka einhundert Sportstunden. Neun von zehn Kindern und Teenagern betätigten sich darüber hinaus sportlich im Verein. Von den mehr als 70 angebotenen Disziplinen im »Kürprogramm« standen Fußball und Schwimmen mit jeweils 33 Prozent am höchsten im Kurs, wie neueste »Daten zur Sportwirtschaft« aus dem von Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) und Bundeswirtschaftsministerium gemeinsam verantworteten »Sportsatellitenkonto« zeigen.

Wieviel vom Kinder- und Jugendsport aus dem Jahr 2019 wird sich retten lassen? Davon werden wissenschaftliche Erhebungen morgen oder übermorgen berichten. Zunächst ist wichtig, dass für den Nachwuchs der sportliche Shutdown ein Ende hat – und damit der Psychostress. Was ­übrigens auch den erwachsenen Hobby-, Breiten- und Amateursportlern guttun würde.