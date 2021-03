Schnipp, schnapp

Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Trotz Anzeichen für eine nahende dritte Welle der Coronapandemie wurde der Shutdown in Deutschland am Montag leicht gelockert. Nach zweieinhalb Monaten durften bundesweit die Friseure wieder öffnen. Sie mussten seit dem 16. Dezember geschlossen bleiben. In einigen Bundesländern öffneten auch andere Einrichtungen, wie Gartenmärkte, Blumenläden, Fußpflegesalons oder Fahrschulen. Weiterführende Schulen bleiben hingegen geschlossen. Am Mittwoch kommen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder erneut zusammen. (dpa/jW)