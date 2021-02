USA: CIA-Chef sieht China als größte Bedrohung

Tom Brenner/Pool via AP China im Visier: Der designierte CIA-Boss William Burns (24.2.2021)

Washington. Der designierte Direktor des US-Auslandsgeheimdiensts CIA, William Burns, will China in den Mittelpunkt seiner künftigen Arbeit stellen. »China auszustechen wird der Schlüssel zu unserer nationalen Sicherheit in den kommenden Jahrzehnten sein«, sagte Burns im Geheimdienstausschuss des Senats am Mittwoch. In einigen Bereichen wie der Nichtverbreitung von Atomwaffen könne Washington mit Beijing zusammenarbeiten, erklärte Burns. Dennoch bleibe China ein »schwieriger, autoritärer Gegner«. Beijing rekrutierte in den vergangenen Jahren mehrere US-Diplomaten und -Spione und zerschlug das Informantennetz der CIA in China. (AFP/jW)