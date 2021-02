Jemen: Tote bei Angriff auf Wohnhaus

Sanaa. Bei einem Angriff auf ein Haus in der jemenitischen Hafenstadt Hodeida sind am Sonntag fünf Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern sei auch ein Kind, teilte ein Sprecher der Truppen der nicht mehr demokratisch legitimierten »Regierung« mit. Das Haus sei von Granaten der Ansarollah getroffen worden. Die von großen Teilen der jemenitischen Bevölkerung unterstützten Ansarollah erklärten hingegen, das Haus in der von ihnen kontrollierten Stadt sei durch zwei Luftangriffe der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition zerstört worden. Hodeida hat eine zentrale Funktion für die Versorgung der Zivilbevölkerung. Die Kämpfe rund um die Stadt haben sich trotz eines von der UNO vermittelten Waffenstillstands zuletzt wieder intensiviert. (AFP/jW)